https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863470873.html
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе после снижения на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные бирж.
2025-10-13T19:58+0300
2025-10-13T19:58+0300
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе после снижения на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,16% - до 9 442,87 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 7 934,26 пункта, немецкий DAX - на 0,6%, до 24 387,93 пункта. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявлял, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. На этом фоне европейские индексы опустились на 0,8-1,5%. В понедельник же Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая, а также добавил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, "похоже, больше не имеет смысла". Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир уже заявил, что запланированная на саммите АТЭС встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином все еще может состояться, несмотря на новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя странами. "Пятничная распродажа была вызвана угрозой Трампа ввести пошлины на китайские товары. Сегодня Трамп отступает от этой позиции", - цитирует агентство Рейтер старший портфельный менеджер Ingalls & Snyder Тим Гриски (Tim Ghriskey).
19:58 13.10.2025
 
Биржи Европы закрылись в плюсе

Биржи Европы закрылись в плюсе после снижения на предыдущей сессии

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе после снижения на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,16% - до 9 442,87 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 7 934,26 пункта, немецкий DAX - на 0,6%, до 24 387,93 пункта.
В пятницу американский президент Дональд Трамп заявлял, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. На этом фоне европейские индексы опустились на 0,8-1,5%.
В понедельник же Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая, а также добавил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, "похоже, больше не имеет смысла".
Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир уже заявил, что запланированная на саммите АТЭС встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином все еще может состояться, несмотря на новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя странами.
"Пятничная распродажа была вызвана угрозой Трампа ввести пошлины на китайские товары. Сегодня Трамп отступает от этой позиции", - цитирует агентство Рейтер старший портфельный менеджер Ingalls & Snyder Тим Гриски (Tim Ghriskey).
Заголовок открываемого материала