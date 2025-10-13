https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863472352.html

В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию

В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию

МАХАЧКАЛА, 13 окт - ПРАЙМ. Три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию, выявили в селе Майданском в Унцукульском районе Дагестана, в общей сложности изъято более 100 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ". "Россети Северный Кавказ" пресекли в селе Майданском Унцукульского района Дагестана три факта майнинг-хищения электроэнергии. Энергетики совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружили 68 аппаратов для добычи криптовалюты на территории плодового сада. На месте выявили признаки вмешательства в работу прибора учета: майнер установил на счетчик магнит. Объем похищенного энергоресурса – 440 тысяч киловатт-часов. Ущерб электросетевому комплексу – свыше 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Четырнадцать устройств для майнинга выявили на территории фермерского хозяйства. Сообщается, что нарушитель протянул от трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией часть села, 200-метровый провод. Энергетики составили акт бездоговорного потребления на 129,3 тысячи киловатт-часов, ущерб – более 950 тысяч рублей. Еще один факт незаконного подключения к электросетям для майнинга пресекли по соседству с фермерским хозяйством. Там изъяли 23 устройства, сумму ущерба еще не установили. Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.

