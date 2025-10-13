https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863472352.html
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию - 13.10.2025, ПРАЙМ
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию
Три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию, выявили в селе Майданском в Унцукульском районе Дагестана, в общей сложности изъято более 100 аппаратов для добычи | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T21:00+0300
2025-10-13T21:00+0300
2025-10-13T21:00+0300
дагестан
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863471892_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_f3617ef135760bdb62335aac52504da7.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 окт - ПРАЙМ. Три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию, выявили в селе Майданском в Унцукульском районе Дагестана, в общей сложности изъято более 100 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ". "Россети Северный Кавказ" пресекли в селе Майданском Унцукульского района Дагестана три факта майнинг-хищения электроэнергии. Энергетики совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружили 68 аппаратов для добычи криптовалюты на территории плодового сада. На месте выявили признаки вмешательства в работу прибора учета: майнер установил на счетчик магнит. Объем похищенного энергоресурса – 440 тысяч киловатт-часов. Ущерб электросетевому комплексу – свыше 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Четырнадцать устройств для майнинга выявили на территории фермерского хозяйства. Сообщается, что нарушитель протянул от трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией часть села, 200-метровый провод. Энергетики составили акт бездоговорного потребления на 129,3 тысячи киловатт-часов, ущерб – более 950 тысяч рублей. Еще один факт незаконного подключения к электросетям для майнинга пресекли по соседству с фермерским хозяйством. Там изъяли 23 устройства, сумму ущерба еще не установили. Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.
https://1prime.ru/20250829/mayning-861449270.html
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863471892_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_751286e6bef2b6bbf7698c953427f2b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дагестан, общество , россия
Дагестан, Общество , РОССИЯ
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию
В Дагестане изъяли более 100 устройств для добычи криптовалюты
МАХАЧКАЛА, 13 окт - ПРАЙМ. Три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию, выявили в селе Майданском в Унцукульском районе Дагестана, в общей сложности изъято более 100 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".
"Россети Северный Кавказ" пресекли в селе Майданском Унцукульского района Дагестана
три факта майнинг-хищения электроэнергии. Энергетики совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружили 68 аппаратов для добычи криптовалюты на территории плодового сада. На месте выявили признаки вмешательства в работу прибора учета: майнер установил на счетчик магнит. Объем похищенного энергоресурса – 440 тысяч киловатт-часов. Ущерб электросетевому комплексу – свыше 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Четырнадцать устройств для майнинга выявили на территории фермерского хозяйства. Сообщается, что нарушитель протянул от трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией часть села, 200-метровый провод. Энергетики составили акт бездоговорного потребления на 129,3 тысячи киловатт-часов, ущерб – более 950 тысяч рублей.
Еще один факт незаконного подключения к электросетям для майнинга пресекли по соседству с фермерским хозяйством. Там изъяли 23 устройства, сумму ущерба еще не установили.
Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.
В Красноярске нелегальная майнинг-ферма нарушила электроснабжение