Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863472352.html
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию - 13.10.2025, ПРАЙМ
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию
Три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию, выявили в селе Майданском в Унцукульском районе Дагестана, в общей сложности изъято более 100 аппаратов для добычи | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T21:00+0300
2025-10-13T21:00+0300
дагестан
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863471892_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_f3617ef135760bdb62335aac52504da7.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 окт - ПРАЙМ. Три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию, выявили в селе Майданском в Унцукульском районе Дагестана, в общей сложности изъято более 100 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ". "Россети Северный Кавказ" пресекли в селе Майданском Унцукульского района Дагестана три факта майнинг-хищения электроэнергии. Энергетики совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружили 68 аппаратов для добычи криптовалюты на территории плодового сада. На месте выявили признаки вмешательства в работу прибора учета: майнер установил на счетчик магнит. Объем похищенного энергоресурса – 440 тысяч киловатт-часов. Ущерб электросетевому комплексу – свыше 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Четырнадцать устройств для майнинга выявили на территории фермерского хозяйства. Сообщается, что нарушитель протянул от трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией часть села, 200-метровый провод. Энергетики составили акт бездоговорного потребления на 129,3 тысячи киловатт-часов, ущерб – более 950 тысяч рублей. Еще один факт незаконного подключения к электросетям для майнинга пресекли по соседству с фермерским хозяйством. Там изъяли 23 устройства, сумму ущерба еще не установили. Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.
https://1prime.ru/20250829/mayning-861449270.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863471892_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_751286e6bef2b6bbf7698c953427f2b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дагестан, общество , россия
Дагестан, Общество , РОССИЯ
21:00 13.10.2025
 
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию

В Дагестане изъяли более 100 устройств для добычи криптовалюты

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 13 окт - ПРАЙМ. Три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию, выявили в селе Майданском в Унцукульском районе Дагестана, в общей сложности изъято более 100 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".
"Россети Северный Кавказ" пресекли в селе Майданском Унцукульского района Дагестана три факта майнинг-хищения электроэнергии. Энергетики совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружили 68 аппаратов для добычи криптовалюты на территории плодового сада. На месте выявили признаки вмешательства в работу прибора учета: майнер установил на счетчик магнит. Объем похищенного энергоресурса – 440 тысяч киловатт-часов. Ущерб электросетевому комплексу – свыше 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Четырнадцать устройств для майнинга выявили на территории фермерского хозяйства. Сообщается, что нарушитель протянул от трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией часть села, 200-метровый провод. Энергетики составили акт бездоговорного потребления на 129,3 тысячи киловатт-часов, ущерб – более 950 тысяч рублей.
Еще один факт незаконного подключения к электросетям для майнинга пресекли по соседству с фермерским хозяйством. Там изъяли 23 устройства, сумму ущерба еще не установили.
Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
В Красноярске нелегальная майнинг-ферма нарушила электроснабжение
29 августа, 15:28
 
ДагестанОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала