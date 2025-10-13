https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863473850.html

МВФ призвал усилить работу над снижением долговой нагрузки

МВФ призвал усилить работу над снижением долговой нагрузки

финансы

мировая экономика

вашингтон

кристалина георгиева

мвф

всемирный банк

ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением долговой нагрузки, которая "душит" экономики развитых и развивающихся стран, а также государств с низким уровнем доходов, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Георгиева 8 октября сообщила, что глобальный государственный долг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики. Директор-распорядитель подчеркнула, что рост объема заимствований объясняется в первую очередь увеличением госдолга в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой. "Мы должны быть гораздо более сфокусированными на снижении уровней долга, поскольку очень высокий долг душит экономики", - сказала Георгиева в своем выступлении на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. В отношении государств с низким уровнем доходов глава фонда отметила, что такие страны лишены доступа к новому финансированию, в результате чего их долг не растет. "Хотя в государствах с низкими доходами уровни госдолга снижаются… странам по-прежнему невероятно сложно справляться с данными уровнями задолженности", - заключила директор-распорядитель.

вашингтон

