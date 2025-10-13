Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ призвал усилить работу над снижением долговой нагрузки - 13.10.2025
МВФ призвал усилить работу над снижением долговой нагрузки
МВФ призвал усилить работу над снижением долговой нагрузки - 13.10.2025, ПРАЙМ
МВФ призвал усилить работу над снижением долговой нагрузки
Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением долговой нагрузки, которая "душит" экономики развитых и развивающихся стран, а также... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T22:09+0300
2025-10-13T22:09+0300
финансы
мировая экономика
вашингтон
кристалина георгиева
мвф
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg
ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением долговой нагрузки, которая "душит" экономики развитых и развивающихся стран, а также государств с низким уровнем доходов, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Георгиева 8 октября сообщила, что глобальный государственный долг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики. Директор-распорядитель подчеркнула, что рост объема заимствований объясняется в первую очередь увеличением госдолга в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой. "Мы должны быть гораздо более сфокусированными на снижении уровней долга, поскольку очень высокий долг душит экономики", - сказала Георгиева в своем выступлении на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. В отношении государств с низким уровнем доходов глава фонда отметила, что такие страны лишены доступа к новому финансированию, в результате чего их долг не растет. "Хотя в государствах с низкими доходами уровни госдолга снижаются… странам по-прежнему невероятно сложно справляться с данными уровнями задолженности", - заключила директор-распорядитель.
вашингтон
финансы, мировая экономика, вашингтон, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
Финансы, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
22:09 13.10.2025
 
МВФ призвал усилить работу над снижением долговой нагрузки

МВФ: мировому сообществу необходимо усилить работу над снижением долговой нагрузки

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP / Yuri Gripas
ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением долговой нагрузки, которая "душит" экономики развитых и развивающихся стран, а также государств с низким уровнем доходов, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Георгиева 8 октября сообщила, что глобальный государственный долг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики. Директор-распорядитель подчеркнула, что рост объема заимствований объясняется в первую очередь увеличением госдолга в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой.
"Мы должны быть гораздо более сфокусированными на снижении уровней долга, поскольку очень высокий долг душит экономики", - сказала Георгиева в своем выступлении на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
В отношении государств с низким уровнем доходов глава фонда отметила, что такие страны лишены доступа к новому финансированию, в результате чего их долг не растет.
"Хотя в государствах с низкими доходами уровни госдолга снижаются… странам по-прежнему невероятно сложно справляться с данными уровнями задолженности", - заключила директор-распорядитель.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Глава МВФ рассказала о влиянии пошлин США на мировую экономику
8 октября, 17:22
 
