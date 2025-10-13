https://1prime.ru/20251013/ekspert-863449435.html

Эксперт рассказал, как защититься от цифровых угроз

технологии

общество

лаборатория касперского

СИРИУС, 13 окт - ПРАЙМ. В России для защиты от цифровых угроз нужен сервис, который бы оповещал пользователей, например, на "Госуслугах" о том, что их данные из определенных сервисов находятся в открытом доступе, заявил РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис". "Если конфиденциальные данные пользователя утекли, "отозвать" их из интернета уже не получится. Однако можно уведомить человека, чтобы он мог, например, оперативно сменить пароль или подготовиться к возможным мошенническим схемам", - сказал он. По словам эксперта, решения, которые уведомляют пользователя об утечках его данных, уже существуют у коммерческих компаний. Однако если бы такой сервис появился на государственном уровне, это потенциально повысило бы осведомленность пользователей. Например, при входе на "Госуслуги", пользователю бы приходило уведомление о том, что его данные от разных онлайн-площадок утекли. Так, россиянин будет осведомлен о происходящем и сможет быть на шаг впереди мошенников, пояснил эксперт. Иванов добавил, что утечки происходят вне зависимости от того, как к безопасности своих данных относится человек. Утечки информации могут происходить в том числе вследствие кибератак, злоумышленники могут выкладывать украденные данные в открытый доступ, а мошенники - пользоваться этим. Иванов считает, что новый механизм об уведомлении об утечках необходим. "Конечно, мы не идеалисты. Мы понимаем, что все не будут читать нотификации, но какая-то часть, обратит на них внимание", - сказал эксперт.

2025

