Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как защититься от цифровых угроз - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/ekspert-863449435.html
Эксперт рассказал, как защититься от цифровых угроз
Эксперт рассказал, как защититься от цифровых угроз - 13.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как защититься от цифровых угроз
В России для защиты от цифровых угроз нужен сервис, который бы оповещал пользователей, например, на "Госуслугах" о том, что их данные из определенных сервисов... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T06:58+0300
2025-10-13T06:58+0300
технологии
общество
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863449435.jpg?1760327925
СИРИУС, 13 окт - ПРАЙМ. В России для защиты от цифровых угроз нужен сервис, который бы оповещал пользователей, например, на "Госуслугах" о том, что их данные из определенных сервисов находятся в открытом доступе, заявил РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис". "Если конфиденциальные данные пользователя утекли, "отозвать" их из интернета уже не получится. Однако можно уведомить человека, чтобы он мог, например, оперативно сменить пароль или подготовиться к возможным мошенническим схемам", - сказал он. По словам эксперта, решения, которые уведомляют пользователя об утечках его данных, уже существуют у коммерческих компаний. Однако если бы такой сервис появился на государственном уровне, это потенциально повысило бы осведомленность пользователей. Например, при входе на "Госуслуги", пользователю бы приходило уведомление о том, что его данные от разных онлайн-площадок утекли. Так, россиянин будет осведомлен о происходящем и сможет быть на шаг впереди мошенников, пояснил эксперт. Иванов добавил, что утечки происходят вне зависимости от того, как к безопасности своих данных относится человек. Утечки информации могут происходить в том числе вследствие кибератак, злоумышленники могут выкладывать украденные данные в открытый доступ, а мошенники - пользоваться этим. Иванов считает, что новый механизм об уведомлении об утечках необходим. "Конечно, мы не идеалисты. Мы понимаем, что все не будут читать нотификации, но какая-то часть, обратит на них внимание", - сказал эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , лаборатория касперского
Технологии, Общество , Лаборатория Касперского
06:58 13.10.2025
 
Эксперт рассказал, как защититься от цифровых угроз

Эксперт Иванов: для защиты от цифровых угроз нужен сервис, уведомляющий об утечках

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 13 окт - ПРАЙМ. В России для защиты от цифровых угроз нужен сервис, который бы оповещал пользователей, например, на "Госуслугах" о том, что их данные из определенных сервисов находятся в открытом доступе, заявил РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис".
"Если конфиденциальные данные пользователя утекли, "отозвать" их из интернета уже не получится. Однако можно уведомить человека, чтобы он мог, например, оперативно сменить пароль или подготовиться к возможным мошенническим схемам", - сказал он.
По словам эксперта, решения, которые уведомляют пользователя об утечках его данных, уже существуют у коммерческих компаний. Однако если бы такой сервис появился на государственном уровне, это потенциально повысило бы осведомленность пользователей.
Например, при входе на "Госуслуги", пользователю бы приходило уведомление о том, что его данные от разных онлайн-площадок утекли. Так, россиянин будет осведомлен о происходящем и сможет быть на шаг впереди мошенников, пояснил эксперт.
Иванов добавил, что утечки происходят вне зависимости от того, как к безопасности своих данных относится человек. Утечки информации могут происходить в том числе вследствие кибератак, злоумышленники могут выкладывать украденные данные в открытый доступ, а мошенники - пользоваться этим.
Иванов считает, что новый механизм об уведомлении об утечках необходим. "Конечно, мы не идеалисты. Мы понимаем, что все не будут читать нотификации, но какая-то часть, обратит на них внимание", - сказал эксперт.
 
ТехнологииОбществоЛаборатория Касперского
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала