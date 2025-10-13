Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Неудачная шутка". На Западе сделали тяжелое признание в отношении России - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251013/evropa-863450068.html
"Неудачная шутка". На Западе сделали тяжелое признание в отношении России
"Неудачная шутка". На Западе сделали тяжелое признание в отношении России - 13.10.2025, ПРАЙМ
"Неудачная шутка". На Западе сделали тяжелое признание в отношении России
Без Российской Федерации невозможно построить архитектуру безопасности в Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский экономист Ричард... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T07:33+0300
2025-10-13T07:34+0300
политика
европа
ес
нато
запад
украина
россия
владимир путин
виктор орбан
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_434a22447bd6782c8205b668ae272a22.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Без Российской Федерации невозможно построить архитектуру безопасности в Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский экономист Ричард Вольф."Я наблюдаю почти нелепый уровень враждебности к России — поток слов, который лишен смысла и, с дипломатической точки зрения, противоречит сам себе. Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка и, как показала война на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет", — сказал эксперт.Если бы государства Евросоюза взаимодействовали с Россией на равноправной основе, то ситуация вокруг Украины, по его мнению, сложилась бы иначе, и конфликтующим сторонам удалось бы достичь соглашения для завершения боевых действий, исход которых был для всех очевиден."Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут", — отметил экономист.В начале октября премьер Венгрии Виктор Орбан предложил провести переговоры между ЕС и Россией о будущем европейской безопасности, исключив тему конфликта на Украине из повестки.Орбан неоднократно подчеркивал, что мирное урегулирование на Украине возможно только после переговоров между Россией и США, а Европа потеряла шанс стать посредником из-за неспособности обеспечить выполнение Минских соглашений.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Евросоюз потерял политическую независимость, что ведет к утрате и экономической самостоятельности.В последние годы Россия фиксирует возрастающую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, оправдывая это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно высказывала обеспокоенность усилением военной мощи блока в Европе. В МИД России заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе, при этом настоятельно подчеркивалась необходимость отказа Запада от милитаризации континента.
https://1prime.ru/20251011/es-863399468.html
европа
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_321151a870cc7ddf4b8c4e9c79263f17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, ес, нато, запад, украина, россия, владимир путин, виктор орбан, мид рф
Политика, ЕВРОПА, ЕС, НАТО, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, Виктор Орбан, МИД РФ
07:33 13.10.2025 (обновлено: 07:34 13.10.2025)
 
"Неудачная шутка". На Западе сделали тяжелое признание в отношении России

Экономист Вольф: без России в Европе невозможно обеспечить безопасность

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Без Российской Федерации невозможно построить архитектуру безопасности в Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский экономист Ричард Вольф.
"Я наблюдаю почти нелепый уровень враждебности к России — поток слов, который лишен смысла и, с дипломатической точки зрения, противоречит сам себе. Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка и, как показала война на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет", — сказал эксперт.
Если бы государства Евросоюза взаимодействовали с Россией на равноправной основе, то ситуация вокруг Украины, по его мнению, сложилась бы иначе, и конфликтующим сторонам удалось бы достичь соглашения для завершения боевых действий, исход которых был для всех очевиден.
"Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут", — отметил экономист.
В начале октября премьер Венгрии Виктор Орбан предложил провести переговоры между ЕС и Россией о будущем европейской безопасности, исключив тему конфликта на Украине из повестки.
Орбан неоднократно подчеркивал, что мирное урегулирование на Украине возможно только после переговоров между Россией и США, а Европа потеряла шанс стать посредником из-за неспособности обеспечить выполнение Минских соглашений.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Евросоюз потерял политическую независимость, что ведет к утрате и экономической самостоятельности.
В последние годы Россия фиксирует возрастающую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, оправдывая это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно высказывала обеспокоенность усилением военной мощи блока в Европе. В МИД России заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе, при этом настоятельно подчеркивалась необходимость отказа Запада от милитаризации континента.
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Раскрыта цель агрессии Евросоюза в отношении России
11 октября, 02:25
 
ПолитикаЕВРОПАЕСНАТОЗАПАДУКРАИНАРОССИЯВладимир ПутинВиктор ОрбанМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала