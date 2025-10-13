https://1prime.ru/20251013/evropa-863450068.html

"Неудачная шутка". На Западе сделали тяжелое признание в отношении России

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Без Российской Федерации невозможно построить архитектуру безопасности в Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский экономист Ричард Вольф."Я наблюдаю почти нелепый уровень враждебности к России — поток слов, который лишен смысла и, с дипломатической точки зрения, противоречит сам себе. Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка и, как показала война на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет", — сказал эксперт.Если бы государства Евросоюза взаимодействовали с Россией на равноправной основе, то ситуация вокруг Украины, по его мнению, сложилась бы иначе, и конфликтующим сторонам удалось бы достичь соглашения для завершения боевых действий, исход которых был для всех очевиден."Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут", — отметил экономист.В начале октября премьер Венгрии Виктор Орбан предложил провести переговоры между ЕС и Россией о будущем европейской безопасности, исключив тему конфликта на Украине из повестки.Орбан неоднократно подчеркивал, что мирное урегулирование на Украине возможно только после переговоров между Россией и США, а Европа потеряла шанс стать посредником из-за неспособности обеспечить выполнение Минских соглашений.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Евросоюз потерял политическую независимость, что ведет к утрате и экономической самостоятельности.В последние годы Россия фиксирует возрастающую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, оправдывая это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно высказывала обеспокоенность усилением военной мощи блока в Европе. В МИД России заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе, при этом настоятельно подчеркивалась необходимость отказа Запада от милитаризации континента.

