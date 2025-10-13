https://1prime.ru/20251013/ft-863451242.html

FT: Канада близка к заключению торговых соглашений с США

FT: Канада близка к заключению торговых соглашений с США - 13.10.2025, ПРАЙМ

FT: Канада близка к заключению торговых соглашений с США

Канада считает, что близка к заключению торговых соглашений с США в различных отраслях, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра промышленности... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T08:59+0300

2025-10-13T08:59+0300

2025-10-13T08:59+0300

экономика

мировая экономика

сша

канада

вашингтон

дональд трамп

марк карни

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_018c58d34f045f0c237ee077225a4756.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Канада считает, что близка к заключению торговых соглашений с США в различных отраслях, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра промышленности Канады Мелани Жоли, у которой издание взяло интервью. "Канада считает, что близка к заключению отраслевых торговых соглашений с США, рассчитывая на стремление президента (США - ред.) Дональда Трампа добиться успехов в преддверии промежуточных выборов в следующем году", - пишет газета. Жоли в интервью отметила прогресс по торговым соглашениям, в частности по стали. "Если мы в короткий срок не предпримем мер по стали, мы можем потерять наши заводы", - добавила министр. По ее словам, в настоящее время стороны обсуждают вопросы стали, алюминия и энергетики. Издание со ссылкой на два источника в правительстве Канады также сообщает, что канадский премьер Марк Карни в ходе недавних переговоров с президентом США в Вашингтоне провел около 20 минут наедине с Трампом, убеждая его в том, что США нуждаются в Канаде как в союзнике в сфере безопасности и торговом партнере. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.

https://1prime.ru/20251013/tovarooborot-863449744.html

сша

канада

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, канада, вашингтон, дональд трамп, марк карни