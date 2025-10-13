https://1prime.ru/20251013/ft-863459880.html
FT предупредила о возможном дефиците на мировом рынке меди
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Напряженность в мировой торговле, в частности, ухудшение торговых отношений между США и Китаем, и в целом "балканизация" (фрагментирование) глобальной экономики приводит к сокращению предложения меди на рынке, пишет газета Financial Times, ссылаясь на слова глав крупнейших горно-металлургических компаний. Напряженность в мировой торговле, в том числе ухудшение отношений между Китаем и США, создает трудности для добывающих предприятий в приобретении оборудования и повышает его стоимость, что приводит к задержкам проектов, заявляет основатель канадской компании Ivanhoe Mines Ltd Роберт Фридланд (Robert Friedland), прогнозируя существенный недостаток меди к концу текущего десятилетия.В то же время председатель правления горнодобывающей компании Чили Codelco Максимо Пачеко (Máximo Pacheco) говорит о том, что рынок уже сейчас испытывает дефицит предложения, отмечает Financial Times. Подобная ситуация требует действий, направленных на повышение эффективности. Так, Codelco в понедельник объявила о приобретении миноритарной доли в технологической компании I-Pulse, соучредителем которой выступает как раз Фридланд. I-Pulse работает в сфере энергетики, в том числе разрабатывает технологии для уменьшения энергозатрат при дроблении горных пород, отмечается в материале. "Нам необходимы новые технологии, чтобы повысить нашу конкурентоспособность и улучшить структуру затрат", - сказал газете Пачеко. "Мы наблюдаем распад международного порядка. Эта напряженность приводит к балканизации мировой экономики, что мы можем уже можем наблюдать в медной промышленности", - резюмирует Фридланд. Тем временем стоимость меди начинает неделю ростом примерно на 2%. В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. В пятницу американский президент заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который китайские экспортёры платят сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" республики в сфере международной торговли. Министерство коммерции Китая в свою очередь ещё ранее заявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль ряда товаров, связанных с редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
