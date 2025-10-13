https://1prime.ru/20251013/gaz-863460189.html
Цены на газ в Европе упали на 1,4 процента
Цены на газ в Европе упали на 1,4 процента - 13.10.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе упали на 1,4 процента
Биржевые цены на газ в Европе сокращаются в понедельник на 1,4%, опустившись ниже в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T13:30+0300
2025-10-13T13:30+0300
2025-10-13T13:30+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:162:2983:1839_1920x0_80_0_0_3fcc6ef06b1c3b8cda9c2fc3bf8a87d3.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе сокращаются в понедельник на 1,4%, опустившись ниже в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 384,3 доллара (-0,2%). А по состоянию на 13.13 мск их стоимость составляла 379,6 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 385,1 долларов за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251009/gaz-863331608.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_157:0:2824:2000_1920x0_80_0_0_8fd51a0caef2e85af08b06fdef4ae89c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе упали на 1,4 процента
Цены на газ в Европе упали ниже 380 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе сокращаются в понедельник на 1,4%, опустившись ниже в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 384,3 доллара (-0,2%). А по состоянию на 13.13 мск их стоимость составляла 379,6 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 385,1 долларов за тысячу кубометров.
При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Миллер оценил состояние газового рынка в Европе