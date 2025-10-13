https://1prime.ru/20251013/gaz-863460189.html

Цены на газ в Европе упали на 1,4 процента

Цены на газ в Европе упали на 1,4 процента - 13.10.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе упали на 1,4 процента

Биржевые цены на газ в Европе сокращаются в понедельник на 1,4%, опустившись ниже в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T13:30+0300

2025-10-13T13:30+0300

2025-10-13T13:30+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:162:2983:1839_1920x0_80_0_0_3fcc6ef06b1c3b8cda9c2fc3bf8a87d3.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе сокращаются в понедельник на 1,4%, опустившись ниже в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 384,3 доллара (-0,2%). А по состоянию на 13.13 мск их стоимость составляла 379,6 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 385,1 долларов за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20251009/gaz-863331608.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice