Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/gaza-863471305.html
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке - 13.10.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил мировым лидерам на саммите по сектору Газа, что с подписанием мирного документа на Ближнем Востоке наступил мир. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T20:01+0300
2025-10-13T20:01+0300
сша
газа
ближний восток
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил мировым лидерам на саммите по сектору Газа, что с подписанием мирного документа на Ближнем Востоке наступил мир. "С историческим соглашением, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец были услышаны. Вместе мы достигли невозможного: наконец-то у нас мир на Ближнем Востоке", - следует из выдержки речи Трампа, которую распространил Белый дом.
https://1prime.ru/20251012/gaza-863443566.html
сша
газа
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, газа, ближний восток, дональд трамп, в мире
США, Газа, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, В мире
20:01 13.10.2025
 
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что с подписанием мирного соглашения по Газе на Ближнем Востоке наступил мир

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил мировым лидерам на саммите по сектору Газа, что с подписанием мирного документа на Ближнем Востоке наступил мир.
"С историческим соглашением, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец были услышаны. Вместе мы достигли невозможного: наконец-то у нас мир на Ближнем Востоке", - следует из выдержки речи Трампа, которую распространил Белый дом.
Жительницы Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
СМИ сообщили, что освобождение заложников из Газы пройдет в два этапа
Вчера, 22:27
 
СШАГазаБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала