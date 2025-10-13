https://1prime.ru/20251013/gaza-863471305.html
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил мировым лидерам на саммите по сектору Газа, что с подписанием мирного документа на Ближнем Востоке наступил мир.
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил мировым лидерам на саммите по сектору Газа, что с подписанием мирного документа на Ближнем Востоке наступил мир. "С историческим соглашением, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец были услышаны. Вместе мы достигли невозможного: наконец-то у нас мир на Ближнем Востоке", - следует из выдержки речи Трампа, которую распространил Белый дом.
