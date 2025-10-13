Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Война в Газе закончилась, начинается этап восстановления, заявил Трамп - 13.10.2025
Война в Газе закончилась, начинается этап восстановления, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о завершении войны в секторе Газа и начале этапа восстановления анклава. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T20:44+0300
2025-10-13T20:44+0300
газа
сша
египет
дональд трамп
в мире
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о завершении войны в секторе Газа и начале этапа восстановления анклава. "После многих лет страданий и кровопролития война в Газе завершена", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Египте. Он добавил, что "наступают прекрасные дни, и начинается восстановление". "Восстановление, возможно, будет самой легкой частью", - предположил американский лидер.
газа, сша, египет, дональд трамп, в мире
Газа, США, ЕГИПЕТ, Дональд Трамп, В мире
20:44 13.10.2025
 
Война в Газе закончилась, начинается этап восстановления, заявил Трамп

Трамп заявил о завершении войны в Газе и начале восстановления анклава

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о завершении войны в секторе Газа и начале этапа восстановления анклава.
"После многих лет страданий и кровопролития война в Газе завершена", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Египте.
Он добавил, что "наступают прекрасные дни, и начинается восстановление".
"Восстановление, возможно, будет самой легкой частью", - предположил американский лидер.
Газа США ЕГИПЕТ Дональд Трамп В мире
 
 
