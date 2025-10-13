https://1prime.ru/20251013/gaza-863471649.html
Война в Газе закончилась, начинается этап восстановления, заявил Трамп
2025-10-13T20:44+0300
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о завершении войны в секторе Газа и начале этапа восстановления анклава. "После многих лет страданий и кровопролития война в Газе завершена", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Египте. Он добавил, что "наступают прекрасные дни, и начинается восстановление". "Восстановление, возможно, будет самой легкой частью", - предположил американский лидер.
