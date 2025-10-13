https://1prime.ru/20251013/gaza-863471649.html

Война в Газе закончилась, начинается этап восстановления, заявил Трамп

2025-10-13T20:44+0300

газа

сша

египет

дональд трамп

в мире

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о завершении войны в секторе Газа и начале этапа восстановления анклава. "После многих лет страданий и кровопролития война в Газе завершена", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Египте. Он добавил, что "наступают прекрасные дни, и начинается восстановление". "Восстановление, возможно, будет самой легкой частью", - предположил американский лидер.

газа, сша, египет, дональд трамп, в мире