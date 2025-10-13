https://1prime.ru/20251013/gaza-863473007.html
Турция будет нести ответственность за восстановление Газы, заявили в Анкаре
АНКАРА, 13 окт - ПРАЙМ. Турция будет нести ответственность за восстановление Газы, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, комментируя итоги саммита по Газе в Египте. В понедельник президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов по перемирию в секторе уже идут. "Наша страна будет и впредь нести ответственность за восстановление Газы, заживление ран, за то, чтобы наши палестинские братья могли смотреть в будущее с надеждой и уверенностью; она будет и впредь стоять на стороне угнетенных, на стороне справедливости и быть предвестником мира", - написал Дуран в Х. По его словам, саммит в Египте стал "важной вехой в дипломатических усилиях по достижению постоянного перемирия в Газе и установлению мира и стабильности в регионе". "В ходе переговоров на саммите наш президент (Эрдоган -ред.) вновь подтвердил твердую позицию Турции, основанную на принципах мира, справедливости и гуманитарных ценностях, а также подчеркнул важность двугосударственного решения для достижения прочного мира",- заявил Дуран. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы палестинское движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
