https://1prime.ru/20251013/gaza-863473007.html

Турция будет нести ответственность за восстановление Газы, заявили в Анкаре

Турция будет нести ответственность за восстановление Газы, заявили в Анкаре - 13.10.2025, ПРАЙМ

Турция будет нести ответственность за восстановление Газы, заявили в Анкаре

Турция будет нести ответственность за восстановление Газы, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран,... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T21:37+0300

2025-10-13T21:37+0300

2025-10-13T21:37+0300

газа

турция

египет

дональд трамп

абдель фаттах ас-сиси

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

АНКАРА, 13 окт - ПРАЙМ. Турция будет нести ответственность за восстановление Газы, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, комментируя итоги саммита по Газе в Египте. В понедельник президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов по перемирию в секторе уже идут. "Наша страна будет и впредь нести ответственность за восстановление Газы, заживление ран, за то, чтобы наши палестинские братья могли смотреть в будущее с надеждой и уверенностью; она будет и впредь стоять на стороне угнетенных, на стороне справедливости и быть предвестником мира", - написал Дуран в Х. По его словам, саммит в Египте стал "важной вехой в дипломатических усилиях по достижению постоянного перемирия в Газе и установлению мира и стабильности в регионе". "В ходе переговоров на саммите наш президент (Эрдоган -ред.) вновь подтвердил твердую позицию Турции, основанную на принципах мира, справедливости и гуманитарных ценностях, а также подчеркнул важность двугосударственного решения для достижения прочного мира",- заявил Дуран. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы палестинское движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

https://1prime.ru/20251013/gaza-863471649.html

газа

турция

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газа, турция, египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, в мире