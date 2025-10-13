Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/gaza-863474745.html
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава - 13.10.2025, ПРАЙМ
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава
Саммит по сектору Газа, состоявшийся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, должен быть закреплен восстановлением сектора и миром, заявил РИА Новости... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T22:38+0300
2025-10-13T22:38+0300
газа
шарм-эш-шейх
палестина
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863474593_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_43d5f9f60323f727b8fae01b8da040d6.jpg
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - ПРАЙМ. Саммит по сектору Газа, состоявшийся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, должен быть закреплен восстановлением сектора и миром, заявил РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы хотим, чтобы это движение было закреплено двумя важными вещами. Во-первых, работой над восстановлением сектора Газа, что требует арабских и международных усилий. Во-вторых, миром – укреплением мира, для которого в этом году будет проведена международная конференция", - сказал Аббас в кулуарах саммита. Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
https://1prime.ru/20251013/gaza-863471649.html
газа
шарм-эш-шейх
палестина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863474593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_56baf0962a9256b2454db3cdb0872689.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газа, шарм-эш-шейх, палестина, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, в мире
Газа, Шарм-эш-Шейх, ПАЛЕСТИНА, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
22:38 13.10.2025
 
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава

Аббас: саммит по Газе нужно закрепить восстановлением и миром в анклаве

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - ПРАЙМ. Саммит по сектору Газа, состоявшийся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, должен быть закреплен восстановлением сектора и миром, заявил РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
"Мы хотим, чтобы это движение было закреплено двумя важными вещами. Во-первых, работой над восстановлением сектора Газа, что требует арабских и международных усилий. Во-вторых, миром – укреплением мира, для которого в этом году будет проведена международная конференция", - сказал Аббас в кулуарах саммита.
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Война в Газе закончилась, начинается этап восстановления, заявил Трамп
Вчера, 20:44
 
ГазаШарм-эш-ШейхПАЛЕСТИНАДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала