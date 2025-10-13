https://1prime.ru/20251013/gaza-863474745.html
Аббас призвал закрепить саммит по Газе восстановлением анклава
2025-10-13T22:38+0300
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - ПРАЙМ. Саммит по сектору Газа, состоявшийся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, должен быть закреплен восстановлением сектора и миром, заявил РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы хотим, чтобы это движение было закреплено двумя важными вещами. Во-первых, работой над восстановлением сектора Газа, что требует арабских и международных усилий. Во-вторых, миром – укреплением мира, для которого в этом году будет проведена международная конференция", - сказал Аббас в кулуарах саммита. Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
