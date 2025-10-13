Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участникам административных дел могут разрешить снимать копии материалов - 13.10.2025
Участникам административных дел могут разрешить снимать копии материалов
Участникам административных дел могут разрешить снимать копии материалов
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается предоставить участникам административных производств право делать выписки и снимать копии с материалов дела, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается внести изменения в ряд статей главы 25 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела", - говорится в пояснительной записке к проекту. Кодекс об административных правонарушениях позволяет участникам ознакомиться с материалами дела. Однако указывается, что в других процессуальных кодексах (гражданском и уголовном), а также в кодексе административного судопроизводства предусмотрено, что лица, участвующие в деле, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты, а также их представители имеют право не только знакомиться с материалами дела, но и делать выписки, снимать копии. Проектом предусматривается право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела. Законопроект разработан в целях защиты интересов добросовестных граждан, содействия объективному расследованию и обеспечения единства процессуального законодательства. По мнению автора инициативы, принятие проекта федерального закона позволит участникам производства по делам об административных правонарушениях полноценно подготавливаться к рассмотрению дел об административных правонарушениях.
общество , россия
Общество , РОССИЯ, Экономика
01:18 13.10.2025 (обновлено: 02:06 13.10.2025)
 
Участникам административных дел могут разрешить снимать копии материалов

В Госдуме предложили разрешить участникам административных дел снимать копии материалов

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается предоставить участникам административных производств право делать выписки и снимать копии с материалов дела, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в ряд статей главы 25 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кодекс об административных правонарушениях позволяет участникам ознакомиться с материалами дела.
Однако указывается, что в других процессуальных кодексах (гражданском и уголовном), а также в кодексе административного судопроизводства предусмотрено, что лица, участвующие в деле, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты, а также их представители имеют право не только знакомиться с материалами дела, но и делать выписки, снимать копии.
Проектом предусматривается право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела.
Законопроект разработан в целях защиты интересов добросовестных граждан, содействия объективному расследованию и обеспечения единства процессуального законодательства.
По мнению автора инициативы, принятие проекта федерального закона позволит участникам производства по делам об административных правонарушениях полноценно подготавливаться к рассмотрению дел об административных правонарушениях.
 
