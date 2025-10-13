https://1prime.ru/20251013/gd-863448007.html

В Госдуму внесут проект об увеличении страховки по вкладам участников СВО

2025-10-13T04:22+0300

2025-10-13T04:22+0300

2025-10-13T04:27+0300

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить участникам СВО предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Проект федерального закона… направлен на увеличение предельного размера страхового возмещения до 10 миллионов рублей по вкладам в банке, открытым физическим лицом, осуществляющим выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что по действующим правилам предельный размер банковской страховки для всех граждан составляет 1,4 миллиона рублей. "Сегодня участники спецоперации получают целый ряд денежных выплат. Это денежное довольствие, единовременная денежная выплата, ежемесячная социальная выплата мобилизованным гражданам, страховые выплаты в случае ранения или гибели военнослужащего. В отдельных случаях выплаты могут достигать нескольких миллионов рублей", - рассказал политик. По его словам, в случае возникновения финансовых проблем у банка, у участников спецоперации могут возникнуть сложности с сохранением денежных средств, а нынешний размер страхового возмещения не может полностью защитить их вклады. "Именно поэтому "Справедливая Россия" предлагает увеличить предельный размер банковской страховки с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей, что позволит сохранить накопления участников спецоперации", - заключил Миронов.

