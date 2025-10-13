Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия закажет более 400 колесных бронемашин - 13.10.2025
Германия закажет более 400 колесных бронемашин
2025-10-13T16:14+0300
2025-10-13T16:14+0300
вооружения
бизнес
мировая экономика
германия
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Германия закажет более 400 колесных бронеавтомобилей на сумму порядка 8 миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы немецкого минфина. "Правительство Германии закажет 424 новые колесные бронированные машины на сумму почти в 7 миллиардов евро (8,11 миллиарда долларов)", - говорится в материале агентства. Ожидается, что сделка будет одобрена в ближайшие несколько дней, отмечает агентство. Большую часть сделки, по данным агентства, составляет рамочное соглашение с компанией General Dynamics на разработку и закупку 274 разведывательных машин стоимостью около 3,5 миллиарда евро, первые поставки которых запланированы на 2028 год. Второй проект предполагает закупку 150 колесных боевых машин пехоты Jackal на сумму около 3,4 миллиарда евро, добавляет агентство. Поставка машин запланирована на период с 2027 по 2031 годы, заключает агентство.
германия
бизнес, мировая экономика, германия
Вооружения, Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
16:14 13.10.2025
 
Германия закажет более 400 колесных бронемашин

Германия закажет более 400 колесных бронемашин на восемь миллиардов долларов

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Германия закажет более 400 колесных бронеавтомобилей на сумму порядка 8 миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы немецкого минфина.
"Правительство Германии закажет 424 новые колесные бронированные машины на сумму почти в 7 миллиардов евро (8,11 миллиарда долларов)", - говорится в материале агентства.
Ожидается, что сделка будет одобрена в ближайшие несколько дней, отмечает агентство.
Большую часть сделки, по данным агентства, составляет рамочное соглашение с компанией General Dynamics на разработку и закупку 274 разведывательных машин стоимостью около 3,5 миллиарда евро, первые поставки которых запланированы на 2028 год.
Второй проект предполагает закупку 150 колесных боевых машин пехоты Jackal на сумму около 3,4 миллиарда евро, добавляет агентство.
Поставка машин запланирована на период с 2027 по 2031 годы, заключает агентство.
