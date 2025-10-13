https://1prime.ru/20251013/germaniya-863463271.html
Германия закажет более 400 колесных бронемашин
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Германия закажет более 400 колесных бронеавтомобилей на сумму порядка 8 миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы немецкого минфина. "Правительство Германии закажет 424 новые колесные бронированные машины на сумму почти в 7 миллиардов евро (8,11 миллиарда долларов)", - говорится в материале агентства. Ожидается, что сделка будет одобрена в ближайшие несколько дней, отмечает агентство. Большую часть сделки, по данным агентства, составляет рамочное соглашение с компанией General Dynamics на разработку и закупку 274 разведывательных машин стоимостью около 3,5 миллиарда евро, первые поставки которых запланированы на 2028 год. Второй проект предполагает закупку 150 колесных боевых машин пехоты Jackal на сумму около 3,4 миллиарда евро, добавляет агентство. Поставка машин запланирована на период с 2027 по 2031 годы, заключает агентство.
