"В любой момент". В Германии заявили о риске эскалации конфликта с Россией

2025-10-13T19:25+0300

2025-10-13T19:25+0300

2025-10-13T19:25+0300

россия

владимир путин

такер карлсон

bloomberg

нато

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Конфликт с Россией может перерасти в открытые боевые действия в любой момент, считает руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер, его слова передает издание Bloomberg. "Европа находится в состоянии нестабильного мира, который в любой момент может превратиться в интенсивное противостояние. Мы должны быть готовы к возможной эскалации", — отметил Йегер. Он выразил мнение, что Россия, якобы, намерена испытать прочность европейских границ, что может привести к "горячему конфликту", а Европейский Союз должен извлечь из этого "правильные уроки". Российский президент Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону разъяснил, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО, что он считает лишенным смысла. По словам российского лидера, западные политики часто запугивают свои общества вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, "разумные люди понимают, что это ложь".

