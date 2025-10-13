Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В любой момент". В Германии заявили о риске эскалации конфликта с Россией - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/germaniya-863470295.html
"В любой момент". В Германии заявили о риске эскалации конфликта с Россией
"В любой момент". В Германии заявили о риске эскалации конфликта с Россией - 13.10.2025, ПРАЙМ
"В любой момент". В Германии заявили о риске эскалации конфликта с Россией
Конфликт с Россией может перерасти в открытые боевые действия в любой момент, считает руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T19:25+0300
2025-10-13T19:25+0300
россия
владимир путин
такер карлсон
bloomberg
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Конфликт с Россией может перерасти в открытые боевые действия в любой момент, считает руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер, его слова передает издание Bloomberg. "Европа находится в состоянии нестабильного мира, который в любой момент может превратиться в интенсивное противостояние. Мы должны быть готовы к возможной эскалации", — отметил Йегер. Он выразил мнение, что Россия, якобы, намерена испытать прочность европейских границ, что может привести к "горячему конфликту", а Европейский Союз должен извлечь из этого "правильные уроки". Российский президент Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону разъяснил, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО, что он считает лишенным смысла. По словам российского лидера, западные политики часто запугивают свои общества вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, "разумные люди понимают, что это ложь".
https://1prime.ru/20251009/rossiya-863343791.html
https://1prime.ru/20251012/evropa-863420295.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, такер карлсон, bloomberg, нато
РОССИЯ, Владимир Путин, Такер Карлсон, Bloomberg, НАТО
19:25 13.10.2025
 
"В любой момент". В Германии заявили о риске эскалации конфликта с Россией

Глава разведки ФРГ высказался об обострении конфликта с РФ

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Конфликт с Россией может перерасти в открытые боевые действия в любой момент, считает руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер, его слова передает издание Bloomberg.
"Европа находится в состоянии нестабильного мира, который в любой момент может превратиться в интенсивное противостояние. Мы должны быть готовы к возможной эскалации", — отметил Йегер.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе запаниковали после слов фон дер Ляйен о войне с Россией
9 октября, 16:34
Он выразил мнение, что Россия, якобы, намерена испытать прочность европейских границ, что может привести к "горячему конфликту", а Европейский Союз должен извлечь из этого "правильные уроки".
Российский президент Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону разъяснил, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО, что он считает лишенным смысла. По словам российского лидера, западные политики часто запугивают свои общества вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, "разумные люди понимают, что это ложь".
Флаги ЕС у здания Еврокомиссии - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
"Пересекли черту": в Европе рассказали о начале войны с Россией
Вчера, 03:45
 
РОССИЯВладимир ПутинТакер КарлсонBloombergНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала