Глава МИД Ирана заявил, что не примет участие в саммите по Газе - 13.10.2025
Глава МИД Ирана заявил, что не примет участие в саммите по Газе
Глава МИД Ирана заявил, что не примет участие в саммите по Газе
00:33 13.10.2025
 
Глава МИД Ирана заявил, что не примет участие в саммите по Газе

Аракчи: Иран не примет участие в саммите по Газе

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что ни он, ни президент страны Масуд Пезешкиан не примут участие в мирном саммите по Газе.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
"Иран благодарен за приглашение президента ас-Сиси посетить саммит в Шарм-эш-Шейхе. Поддерживая дипломатическое взаимодействие, ни президент Пезешкиан, ни я не можем взаимодействовать с коллегами, которые атаковали иранский народ и продолжают угрожать нам и обкладывать нас санкциями", - написал он в соцсети X.
 
Экономика Мировая экономика Газа Шарм-эш-Шейх ИРАН Абдель Фаттах ас-Сиси Масуд Пезешкиан Дональд Трамп МИД
 
 
