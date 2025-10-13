https://1prime.ru/20251013/glava-863446432.html
Глава МИД Ирана заявил, что не примет участие в саммите по Газе
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что ни он, ни президент страны Масуд Пезешкиан не примут участие в мирном саммите по Газе.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
"Иран благодарен за приглашение президента ас-Сиси посетить саммит в Шарм-эш-Шейхе. Поддерживая дипломатическое взаимодействие, ни президент Пезешкиан, ни я не можем взаимодействовать с коллегами, которые атаковали иранский народ и продолжают угрожать нам и обкладывать нас санкциями", - написал он в соцсети X.
