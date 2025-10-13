https://1prime.ru/20251013/golikova-863454052.html

Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей

Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей - 13.10.2025, ПРАЙМ

Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей

Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T10:42+0300

2025-10-13T10:42+0300

2025-10-13T10:42+0300

экономика

россия

рф

татьяна голикова

https://cdnn.1prime.ru/img/82217/55/822175543_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_d83ac6fc333767c58f30bd06e53b7a50.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По предварительным оценкам, которые мы сейчас видим, с учетом нового прогноза социально-экономического развития цифра занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 миллиона человек", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами. Она отметила, что это на 1,1 миллиона человек выше, чем было в 2024 году, но на 200 тысяч человек меньше, чем было в прогнозе прошлого года. Правительство ожидает роста численности в сфере здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, сфере гостеприимства, транспортировки и хранения, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IТ.

https://1prime.ru/20250212/bednost-854869997.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, татьяна голикова