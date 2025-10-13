Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251013/golikova-863454052.html
Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей
Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей - 13.10.2025, ПРАЙМ
Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей
Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T10:42+0300
2025-10-13T10:42+0300
экономика
россия
рф
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/82217/55/822175543_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_d83ac6fc333767c58f30bd06e53b7a50.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По предварительным оценкам, которые мы сейчас видим, с учетом нового прогноза социально-экономического развития цифра занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 миллиона человек", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами. Она отметила, что это на 1,1 миллиона человек выше, чем было в 2024 году, но на 200 тысяч человек меньше, чем было в прогнозе прошлого года. Правительство ожидает роста численности в сфере здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, сфере гостеприимства, транспортировки и хранения, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IТ.
https://1prime.ru/20250212/bednost-854869997.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82217/55/822175543_284:0:2951:2000_1920x0_80_0_0_80f1b4b59c7c18e6ca493e13403e9958.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, татьяна голикова
Экономика, РОССИЯ, РФ, Татьяна Голикова
10:42 13.10.2025
 
Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей

Голикова заявила, что к 2032 году в России будут работать 74,3 миллиона человек

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По предварительным оценкам, которые мы сейчас видим, с учетом нового прогноза социально-экономического развития цифра занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 миллиона человек", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами.
Она отметила, что это на 1,1 миллиона человек выше, чем было в 2024 году, но на 200 тысяч человек меньше, чем было в прогнозе прошлого года.
Правительство ожидает роста численности в сфере здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, сфере гостеприимства, транспортировки и хранения, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IТ.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Голикова отметила снижение уровня бедности в России
12 февраля, 11:03
 
ЭкономикаРОССИЯРФТатьяна Голикова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала