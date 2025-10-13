https://1prime.ru/20251013/golikova-863454052.html
Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей
Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей - 13.10.2025, ПРАЙМ
Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей
Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T10:42+0300
2025-10-13T10:42+0300
2025-10-13T10:42+0300
экономика
россия
рф
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/82217/55/822175543_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_d83ac6fc333767c58f30bd06e53b7a50.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По предварительным оценкам, которые мы сейчас видим, с учетом нового прогноза социально-экономического развития цифра занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 миллиона человек", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами. Она отметила, что это на 1,1 миллиона человек выше, чем было в 2024 году, но на 200 тысяч человек меньше, чем было в прогнозе прошлого года. Правительство ожидает роста численности в сфере здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, сфере гостеприимства, транспортировки и хранения, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IТ.
https://1prime.ru/20250212/bednost-854869997.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82217/55/822175543_284:0:2951:2000_1920x0_80_0_0_80f1b4b59c7c18e6ca493e13403e9958.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, татьяна голикова
Экономика, РОССИЯ, РФ, Татьяна Голикова
Голикова озвучила прогноз по числу работающих людей
Голикова заявила, что к 2032 году в России будут работать 74,3 миллиона человек
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По предварительным оценкам, которые мы сейчас видим, с учетом нового прогноза социально-экономического развития цифра занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 миллиона человек", - сказала Голикова
во время совещания премьер-министра РФ
с вице-премьерами.
Она отметила, что это на 1,1 миллиона человек выше, чем было в 2024 году, но на 200 тысяч человек меньше, чем было в прогнозе прошлого года.
Правительство ожидает роста численности в сфере здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, сфере гостеприимства, транспортировки и хранения, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IТ.
Голикова отметила снижение уровня бедности в России