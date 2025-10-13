Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности - 13.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251013/golikova-863454579.html
Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности
Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности - 13.10.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности
Зарплаты в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года увеличились на 15,8% в сравнении с этим же периодом 2024 года, сообщила вице-премьер РФ... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T11:04+0300
2025-10-13T11:04+0300
экономика
промышленность
рф
татьяна голикова
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/22/841492232_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_6cce3de9d9521d17420afc93e9ea21fb.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Зарплаты в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года увеличились на 15,8% в сравнении с этим же периодом 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня, как вы уже отметили, работодатели производственного сектора стали предлагать достаточно конкурентные условия найма. По данным Росстата, на 15,8% в номинальном выражении выросли заработные платы в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами. Она отметила, что такой рост стал одним из факторов привлечения работников в производственный сектор. При этом на рынке труда отмечаются рекордные показатели безработицы: он составил 2,1% по методологии Международной организации труда. "С учетом сложившихся дисбалансов на рынке труда востребованными оперативными механизмами являются механизмы подготовки и переподготовки кадров, которые тоже являются составной частью национального проекта "Кадры", - добавила вице-премьер.
рф
промышленность, рф, татьяна голикова, росстат
Экономика, Промышленность, РФ, Татьяна Голикова, Росстат
11:04 13.10.2025
 
Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности

Голикова: зарплаты в обрабатывающей промышленности выросли на 15,8 процента

© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Зарплаты в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года увеличились на 15,8% в сравнении с этим же периодом 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня, как вы уже отметили, работодатели производственного сектора стали предлагать достаточно конкурентные условия найма. По данным Росстата, на 15,8% в номинальном выражении выросли заработные платы в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами.
Она отметила, что такой рост стал одним из факторов привлечения работников в производственный сектор. При этом на рынке труда отмечаются рекордные показатели безработицы: он составил 2,1% по методологии Международной организации труда.
"С учетом сложившихся дисбалансов на рынке труда востребованными оперативными механизмами являются механизмы подготовки и переподготовки кадров, которые тоже являются составной частью национального проекта "Кадры", - добавила вице-премьер.
ЭкономикаПромышленностьРФТатьяна ГоликоваРосстат
 
 
