https://1prime.ru/20251013/golikova-863454579.html
Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности
Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности - 13.10.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности
Зарплаты в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года увеличились на 15,8% в сравнении с этим же периодом 2024 года, сообщила вице-премьер РФ... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T11:04+0300
2025-10-13T11:04+0300
2025-10-13T11:04+0300
экономика
промышленность
рф
татьяна голикова
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/22/841492232_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_6cce3de9d9521d17420afc93e9ea21fb.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Зарплаты в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года увеличились на 15,8% в сравнении с этим же периодом 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня, как вы уже отметили, работодатели производственного сектора стали предлагать достаточно конкурентные условия найма. По данным Росстата, на 15,8% в номинальном выражении выросли заработные платы в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами. Она отметила, что такой рост стал одним из факторов привлечения работников в производственный сектор. При этом на рынке труда отмечаются рекордные показатели безработицы: он составил 2,1% по методологии Международной организации труда. "С учетом сложившихся дисбалансов на рынке труда востребованными оперативными механизмами являются механизмы подготовки и переподготовки кадров, которые тоже являются составной частью национального проекта "Кадры", - добавила вице-премьер.
https://1prime.ru/20251011/zarplata-863402667.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/22/841492232_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_63a7e400229e01579abfba77da75da5b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, рф, татьяна голикова, росстат
Экономика, Промышленность, РФ, Татьяна Голикова, Росстат
Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности
Голикова: зарплаты в обрабатывающей промышленности выросли на 15,8 процента
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Зарплаты в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года увеличились на 15,8% в сравнении с этим же периодом 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня, как вы уже отметили, работодатели производственного сектора стали предлагать достаточно конкурентные условия найма. По данным Росстата
, на 15,8% в номинальном выражении выросли заработные платы в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Голикова
во время совещания премьер-министра РФ
с вице-премьерами.
Она отметила, что такой рост стал одним из факторов привлечения работников в производственный сектор. При этом на рынке труда отмечаются рекордные показатели безработицы: он составил 2,1% по методологии Международной организации труда.
"С учетом сложившихся дисбалансов на рынке труда востребованными оперативными механизмами являются механизмы подготовки и переподготовки кадров, которые тоже являются составной частью национального проекта "Кадры", - добавила вице-премьер.
Россиянам назвали отрасли со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей