Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности

Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности - 13.10.2025, ПРАЙМ

Голикова рассказала о росте зарплат в обрабатывающей промышленности

Зарплаты в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года увеличились на 15,8% в сравнении с этим же периодом 2024 года, сообщила вице-премьер РФ

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Зарплаты в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года увеличились на 15,8% в сравнении с этим же периодом 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня, как вы уже отметили, работодатели производственного сектора стали предлагать достаточно конкурентные условия найма. По данным Росстата, на 15,8% в номинальном выражении выросли заработные платы в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами. Она отметила, что такой рост стал одним из факторов привлечения работников в производственный сектор. При этом на рынке труда отмечаются рекордные показатели безработицы: он составил 2,1% по методологии Международной организации труда. "С учетом сложившихся дисбалансов на рынке труда востребованными оперативными механизмами являются механизмы подготовки и переподготовки кадров, которые тоже являются составной частью национального проекта "Кадры", - добавила вице-премьер.

рф

