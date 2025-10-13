Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить автоматические списания с банковских карт - 13.10.2025
В Госдуме предложили запретить автоматические списания с банковских карт
банки
финансы
россия
госдума
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести механизм самозапрета на автоматические списания с банковских карт, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю рассмотреть возможность реализации на системном уровне механизма "самозапрета" на автосписания с банковской карты. Данная функция позволила бы клиенту банка в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, по которой любые такие платежи были бы заблокированы. Пользователь самостоятельно активирует опцию "Запрет регулярных списаний", и при попытке проведения любого периодического платежа система на стороне банка отклоняла бы такую операцию", - сказано в документе. Отмечается, что согласно предложению, для совершения подписки гражданину потребовалось бы временно отключать данный запрет, что повысило бы его осознанность при заключении подобных договоров. "Таким образом, даже если потребитель подключит подписку и по каким-либо причинам забудет ее отключить, денежные средства с его карты списаны не будут. Это даст гражданам реальный и простой инструмент контроля над своими финансами, а также стимулирует поставщиков услуг делать процедуру отписки максимально простой и прозрачной", - подчеркивается в обращении. По словам вице-спикера Госдумы, многие граждане, подписываясь на тот или иной сервис, могут забыть об условиях автоматического продления, что приводит к списаниям за неиспользуемые услуги, а существующая процедура отзыва согласия часто является для пользователей сложной и неочевидной. "Убежден, что реализация подобного механизма станет важным шагом в защите прав потребителей финансовых услуг и будет способствовать укреплению доверия к цифровой экономике", - добавил Чернышов.
банки, финансы, россия, госдума
Банки, Финансы, РОССИЯ, Госдума
05:01 13.10.2025
 
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести механизм самозапрета на автоматические списания с банковских карт, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю рассмотреть возможность реализации на системном уровне механизма "самозапрета" на автосписания с банковской карты. Данная функция позволила бы клиенту банка в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, по которой любые такие платежи были бы заблокированы. Пользователь самостоятельно активирует опцию "Запрет регулярных списаний", и при попытке проведения любого периодического платежа система на стороне банка отклоняла бы такую операцию", - сказано в документе.
Отмечается, что согласно предложению, для совершения подписки гражданину потребовалось бы временно отключать данный запрет, что повысило бы его осознанность при заключении подобных договоров.
"Таким образом, даже если потребитель подключит подписку и по каким-либо причинам забудет ее отключить, денежные средства с его карты списаны не будут. Это даст гражданам реальный и простой инструмент контроля над своими финансами, а также стимулирует поставщиков услуг делать процедуру отписки максимально простой и прозрачной", - подчеркивается в обращении.
По словам вице-спикера Госдумы, многие граждане, подписываясь на тот или иной сервис, могут забыть об условиях автоматического продления, что приводит к списаниям за неиспользуемые услуги, а существующая процедура отзыва согласия часто является для пользователей сложной и неочевидной.
"Убежден, что реализация подобного механизма станет важным шагом в защите прав потребителей финансовых услуг и будет способствовать укреплению доверия к цифровой экономике", - добавил Чернышов.
 
Заголовок открываемого материала