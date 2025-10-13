https://1prime.ru/20251013/gosduma-863474017.html

В Госдуме призвали разработать комплекс мер по развитию фармотрасли

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В России необходимо разработать комплекс мер по развитию фармацевтической отрасли, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) по итогам встречи фракции с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым. Ранее в понедельник состоялась встреча депутатов Госдумы от фракции ЛДПР с министром промышленности и торговли. В ходе встречи Леонов заявил о необходимости разработки комплекса мер по развитию фармацевтической отрасли в России, соответствующая инициатива была озвучена главе ведомства. "Хорошие истории успеха в этой (фармацевтической - ред.) сфере возникают скорее вопреки, чем благодаря. Нужен комплекс мер, который позволит развивать производство действительно нужных стране "молекул", а не просто увеличивать объемы. Без этого мы не сдвинемся с места", - сказал Леонов. Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время научные учреждения, бизнес и государственные структуры работают разрозненно, что мешает выводу на рынок российских препаратов. По словам Леонова, министр сообщил, что Минпромторг РФ планирует субсидировать третью фазу клинических испытаний отечественных фармразработок. Кроме того, министерство рассчитывает на координацию с Минздравом РФ и Минобрнауки РФ для ускоренного развития отрасли.

