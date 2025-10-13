https://1prime.ru/20251013/gurij-863448640.html

Иеромонах Гурий рассказал о своем "мгновении истины" в бою под Работино

Иеромонах Гурий рассказал о своем "мгновении истины" в бою под Работино

общество

россия

рф

владимир путин

всу

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев) рассказал в интервью РИА Новости о своем личном "мгновении" истины во время боя под Работино на запорожском фронте летом 2023 года - так для него сбылись слова из фильма о Штирлице. Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте - у поселка Работино. "Конечно, было страшно. Понимая, что я сейчас предстану перед Господом, я молился преподобному Сергию Радонежскому, веря, что он вымолит мою душу. Ведь я его монах - из Троице-Сергиевой Лавры, которая им основана. Вообще там все молились: по-настоящему, искренне. Нельзя заставить людей неискренне молиться", - рассказал иеромонах Гурий. Он напомнил слова из стихотворения Роберта Рождественского, которые звучат в фильме "Семнадцать мгновений весны": "Мгновенья раздают - кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие… И ты, порой, почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение… А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего". "И вот, это мое мгновение, оно там случилось. Мы готовимся к такому всю жизнь: и военнослужащие, и я как монах. И в те дни, месяцы, никто не сбежал, не было дезертиров. К слову, их в нашем подразделении и не было никогда. Там люди мужественные, настоящие герои, они стойко выполняют свои задачи. И для меня огромная честь видеть это, быть там, быть частью этого коллектива", - подчеркнул военный священник. В тех боях героически погиб командир разведывательного батальона морской пехоты Владимир Александрович Чепа - и был удостоен звания Героя России посмертно. Священник рассказал, что после начала наступления ВСУ попросил комбата не эвакуировать его, чтобы это не оказало негативного морального воздействия на военнослужащих, и комбат разрешил ему остаться. "Это был переломный момент. Мы оба понимали, что меня нужно или эвакуировать, или оставлять - но там все могло случиться. Оно и случилось с комбатом. Я знал, что оттуда скорее всего не вернусь, и принял решение - не вернуться, пожал ему руку и понял, что этим пожатием я как бы принимаю свою судьбу. Тогда я для себя переступил грань жизни и смерти. И то, что я вернулся живой, - я считаю, это чудо Божие", - заключил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

рф

2025

