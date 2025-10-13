Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут

https://1prime.ru/20251013/indeksy-863461773.html

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник на ожидании дальнейшего развития торговых отношений между США и Китаем на фоне недавней напряженности, свидетельствуют данные торгов комментарии аналитиков. По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,78% - до 46 062 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,55%, до 24 776 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 6 666,5 пункта. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. Ранее американский президент заявлял на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что все будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. "В ближайшей перспективе динамика рынков в большей степени зависит от степени эскалации (напряженности торговых отношений между Китаем и США - ред.)", - цитирует агентство Рейтер аналитиков UBS Global Wealth Management, отметив, сохранение "бычьих" настроений на рынках. Акции одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase & Co растут примерно на 1% после объявления о десятилетнем инвестиционном плане в размере 1,5 миллиарда долларов, направленном на содействие, финансирование и инвестирование в отрасли, значимые для национальной экономической устойчивости и безопасности.

