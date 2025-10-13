https://1prime.ru/20251013/inflyatsiya-863458963.html
МЭР подтвердило прогноз по инфляции в 2025 году
МЭР подтвердило прогноз по инфляции в 2025 году - 13.10.2025, ПРАЙМ
МЭР подтвердило прогноз по инфляции в 2025 году
Министерство экономического развития подтверждает свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 6,8%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. | 13.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Министерство экономического развития подтверждает свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 6,8%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У нас 6,8% - это цифры декабрь к декабрю. … В сентябре у нас (инфляция - ред.) ниже 8%, итоговая оценка Росстата. Соответственно, мы рассматриваем, поскольку у нас в прошлом году было длительное ускорение инфляции в конце года, а сейчас мы находимся в другой части кривой, то тем самым мы на 6,8% выходим спокойно в конце года", - сказал Решетников на заседании комитета по бюджету в Госдуме.
