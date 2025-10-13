https://1prime.ru/20251013/intervyu-863294218.html

Павел Самиев: страховой рынок ищет новые точки роста

Павел Самиев: страховой рынок ищет новые точки роста - 13.10.2025, ПРАЙМ

Павел Самиев: страховой рынок ищет новые точки роста

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ.

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. О том, как регионы "красной зоны" ОСАГО влияют на цену полиса, о маркетплейсах как новых продакт-менеджерах страхования и поиске новых точек роста агентство "Прайм" беседует с генеральным продюсером Форума лидеров страхового рынка, генеральным директором АЦ "БизнесДром", председателем комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павлом Самиевым.— Одна из самых знаковых новостей страхового рынка - изменения в тарификации ОСАГО. С чем это связано и как будет реализовываться на практике?- Дело в том, что некоторые регионы по-прежнему находятся в "красной зоне" по уровню мошенничества, и его влияние на убыточность там особенно велико. В основном это касается именно ОСАГО. Тарифы там при этом порой ниже, чем в среднем по стране.Планируемые изменения предполагают, что региональные поправочные коэффициенты будут учитывать "вклад" мошенничества в убыточность. Также потенциально расширится тарифный коридор, что добавит гибкости тарификации не только по региональному признаку, но и по другим факторам.В целом новый подход к тарификации должен помочь сбалансировать убыточность на рынке: страховщики смогут точнее учитывать дополнительное давление со стороны мошенников и соответственно корректировать тарифы.Но давайте сначала дождемся конкретных предложений по корректировке, а затем будем их обсуждать предметно.— Форум лидеров страхового рынка в этом году состоится 30 октября. На каких темах будет сделан акцент?- Самое актуальное сейчас — поиск точек роста, которые поддержат рынок, поскольку по многим сегментам прогнозы неблагоприятные: наблюдается стагнация или в лучшем случае инфляционный рост. Точки роста последних пяти лет сегодня чувствуют себя хуже — например, лизинг или банковское страхование.Вторая тема — искусственный интеллект и роботизация страховых процессов. Если раньше ИИ применяли точечно — например, для верификации документов и фотографий при урегулировании убытков, — то теперь рассматриваются более масштабные сценарии: продажи и коммуникации с клиентом, урегулирование, управление, оценка рисков и т.д. Те, кто эффективно воспользуется этими технологиями, существенно снизят издержки и выиграют в скорости и росте рентабельности.Уже упомянутая в связи с ОСАГО тема мошенничества в страховании и возможность ему противостоять непременно войдут в повестку.Отдельный блок — новые технологии и цифровизация: от привычных решений в моторных и личных видах до технологических изменений в сельхоз- и корпоративном страховании. Поговорим об использовании облачных данных и других вопросах, которые сильно влияют на эффективность и риски страховых компаний.- А взаимодействие маркетплейсов и страхования? Есть ли перспективы у этого бизнеса?- Маркетплейсы стремительно ворвались на финансовый рынок: у многих уже есть собственные банки, которые растут рекордными темпами. Логично ожидать аналогичных процессов и в страховании. Пока маркетплейсы не создают собственных страховых компаний, а работают с рыночными партнерами. При этом они активно участвуют в разработке партнерских страховых продуктов. Для рынка это серьезное изменение: раньше партнеры страховщиков в основном обеспечивали доступ к клиенту и продажи, но не формировали продукт.Появляются пакетные продукты - страхование в сочетании с нестраховыми сервисами,например, телемедициной. Возможны и более неожиданные связки: страхование плюс управление "умным домом", консьерж‑сервисы и другие решения. Такие пакеты лучше продаются на маркетплейсах — это, вероятно, будущее розничных продаж и точка их роста.— Это уже реализованные кейсы?- Да, они уже заняли свою нишу и активно развиваются. Думаю, в ближайшее время мы увидим на рынке много решений на стыке страхования и повседневных сервисов. Это подстегнет спрос: люди будут получать не "чисто страховой" продукт, ценность которого не всегда очевидна, а сервисы, которыми хочется пользоваться регулярно.— Запланированы ли в этом году новые форматы?- В этом году в рамках форума пройдут мастер-классы по созданию конвергентных продуктов — на стыке страхования и других сервисов, с участием как провайдеров таких решений, уже работающих со страховыми компаниями, так и владельцев сервисных продуктов. Обсудим, как корректно формировать такие предложения, их особенности и потребительскую ценность, а также как сделать их экономически эффективными.Еще одно нововведение — участие внешних для страхового рынка экспертов по теме спроса и социологии в страховании. Поговорим о факторах, формирующих спрос, и об отношении потребителей к страхованию и ценности страховых продуктов. Это позволит взглянуть на рынок и продукты свежим взглядом.Кроме того, мы запускаем А-трек, рассчитанный прежде всего на агентов, но полезный всем, кто интересуется актуальными тенденциями в агентской работе: цифровизацией процессов и эффективными подходами к взаимодействию с клиентами.— Какую аудиторию вы ждете на форуме?- Форум традиционно ориентирован на широкий круг участников страхового рынка и смежных отраслей. Это руководители и менеджеры среднего звена, отвечающие за продуктовые направления, риск-менеджмент, актуарные расчеты, перестрахование, управление активами и другие бэк-офисные функции.Среди участников также ожидаем страховых брокеров и агентов, консультантов, IT-компании, провайдеров сервисов для страховщиков, оценщиков, сюрвейеров, а кроме того, представителей банков и других финансовых институтов. В целом аудитория — все, кто работает на страховом рынке или рядом с ним и кому интересны развитие и рост компаний в различных сегментах.— В чем основная ценность форума для профессиональной аудитории?-Я бы выделил три блока. Первое — понимание точек роста: где сегодня есть драйверы, а где их нет; каковы динамика и перспективы рынка. Это будет опираться на взгляд других компаний, конкурентов, топ-менеджеров — на общее понимание, куда движется отрасль.Второе — технологическая повестка: разбор практических кейсов по цифровизации и продуктовой разработке, то, что сейчас находится в авангарде. Такие примеры, уверен, подтолкнут к новым идеям.Третье — общее ощущение "чем живет рынок": ключевые вопросы и тренды глазами руководителей, акционеров и регуляторов. Масштаб форума неизбежно превращает количество мнений в качество выводов. Это дает свежие мысли о том, что делать у себя в компании и как адаптироваться к изменениям.

