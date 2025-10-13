https://1prime.ru/20251013/kamchatka-863447202.html

На Камчатке на вулкане Ключевской произошел выброс пепла

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Выброс пепла на высоту до семи километров, произошедший в понедельник на вулкане Ключевской, создал угрозу пеплопадов в ряде населенных пунктов Камчатки, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "На Камчатке возможно выпадение пепла в населённых пунктах", – проинформировало ГУМЧС в своем Telegram-канале. Как уточнили в ведомстве, пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении. По данным спасателей, на его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов. "Там не исключается выпадение незначительного количества пепла. В настоящее время в населённых пунктах региона пеплопадов не наблюдается", – отметили в ГУМЧС. Вероятность выноса и выпадения вулканического пепла, по прогнозу, сохранится до 17 октября. Для вулкана Ключевской действует "оранжевый" код авиационной опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.

