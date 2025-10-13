Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке на вулкане Ключевской произошел выброс пепла - 13.10.2025, ПРАЙМ
На Камчатке на вулкане Ключевской произошел выброс пепла
На Камчатке на вулкане Ключевской произошел выброс пепла - 13.10.2025, ПРАЙМ
На Камчатке на вулкане Ключевской произошел выброс пепла
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Выброс пепла на высоту до семи километров, произошедший в понедельник на вулкане Ключевской, создал угрозу пеплопадов в... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T02:39+0300
2025-10-13T02:39+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Выброс пепла на высоту до семи километров, произошедший в понедельник на вулкане Ключевской, создал угрозу пеплопадов в ряде населенных пунктов Камчатки, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "На Камчатке возможно выпадение пепла в населённых пунктах", – проинформировало ГУМЧС в своем Telegram-канале. Как уточнили в ведомстве, пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении. По данным спасателей, на его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов. "Там не исключается выпадение незначительного количества пепла. В настоящее время в населённых пунктах региона пеплопадов не наблюдается", – отметили в ГУМЧС. Вероятность выноса и выпадения вулканического пепла, по прогнозу, сохранится до 17 октября. Для вулкана Ключевской действует "оранжевый" код авиационной опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
02:39 13.10.2025
 
На Камчатке на вулкане Ключевской произошел выброс пепла

Пожар на Камчатке локализован

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Выброс пепла на высоту до семи километров, произошедший в понедельник на вулкане Ключевской, создал угрозу пеплопадов в ряде населенных пунктов Камчатки, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
"На Камчатке возможно выпадение пепла в населённых пунктах", – проинформировало ГУМЧС в своем Telegram-канале.
Как уточнили в ведомстве, пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении. По данным спасателей, на его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов.
"Там не исключается выпадение незначительного количества пепла. В настоящее время в населённых пунктах региона пеплопадов не наблюдается", – отметили в ГУМЧС.
Вероятность выноса и выпадения вулканического пепла, по прогнозу, сохранится до 17 октября. Для вулкана Ключевской действует "оранжевый" код авиационной опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
 
ЗдоровьеОбществоКАМЧАТКАКамчатский крайМЧС
 
 
