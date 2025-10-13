https://1prime.ru/20251013/kamchatka-863447202.html
На Камчатке на вулкане Ключевской произошел выброс пепла
На Камчатке на вулкане Ключевской произошел выброс пепла - 13.10.2025, ПРАЙМ
На Камчатке на вулкане Ключевской произошел выброс пепла
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Выброс пепла на высоту до семи километров, произошедший в понедельник на вулкане Ключевской, создал угрозу пеплопадов в... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T02:39+0300
2025-10-13T02:39+0300
2025-10-13T02:39+0300
здоровье
общество
камчатка
камчатский край
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863447202.jpg?1760312388
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Выброс пепла на высоту до семи километров, произошедший в понедельник на вулкане Ключевской, создал угрозу пеплопадов в ряде населенных пунктов Камчатки, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
"На Камчатке возможно выпадение пепла в населённых пунктах", – проинформировало ГУМЧС в своем Telegram-канале.
Как уточнили в ведомстве, пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении. По данным спасателей, на его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов.
"Там не исключается выпадение незначительного количества пепла. В настоящее время в населённых пунктах региона пеплопадов не наблюдается", – отметили в ГУМЧС.
Вероятность выноса и выпадения вулканического пепла, по прогнозу, сохранится до 17 октября. Для вулкана Ключевской действует "оранжевый" код авиационной опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
камчатка
камчатский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество , камчатка, камчатский край, мчс
Здоровье, Общество , КАМЧАТКА, Камчатский край, МЧС
На Камчатке на вулкане Ключевской произошел выброс пепла
Пожар на Камчатке локализован
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Выброс пепла на высоту до семи километров, произошедший в понедельник на вулкане Ключевской, создал угрозу пеплопадов в ряде населенных пунктов Камчатки, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
"На Камчатке возможно выпадение пепла в населённых пунктах", – проинформировало ГУМЧС в своем Telegram-канале.
Как уточнили в ведомстве, пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении. По данным спасателей, на его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов.
"Там не исключается выпадение незначительного количества пепла. В настоящее время в населённых пунктах региона пеплопадов не наблюдается", – отметили в ГУМЧС.
Вероятность выноса и выпадения вулканического пепла, по прогнозу, сохранится до 17 октября. Для вулкана Ключевской действует "оранжевый" код авиационной опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.