Обвинение Карапетяну дополнили новой статьей

ЕРЕВАН, 13 окт – ПРАЙМ. Обвинение предпринимателю Самвелу Карапетяну дополнено пунктами статьи об отмывании денег, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян; защита бизнесмена считает новое обвинение необоснованным. "Обвинение (Карапетяну – ред.) было изменено и дополнено пунктами 2 и 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса - отмывание денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния", - сказала Авдалян. Ранее адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

