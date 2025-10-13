Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обвинение Карапетяну дополнили новой статьей - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251013/karapetyan-863455853.html
Обвинение Карапетяну дополнили новой статьей
Обвинение Карапетяну дополнили новой статьей - 13.10.2025, ПРАЙМ
Обвинение Карапетяну дополнили новой статьей
Обвинение предпринимателю Самвелу Карапетяну дополнено пунктами статьи об отмывании денег, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T11:44+0300
2025-10-13T11:44+0300
происшествия
финансы
армения
рф
никол пашинян
facebook
ташир
https://cdnn.1prime.ru/img/76290/01/762900142_0:47:220:171_1920x0_80_0_0_1a1b350c29d93a2ad47ff6835f20b3bf.jpg
ЕРЕВАН, 13 окт – ПРАЙМ. Обвинение предпринимателю Самвелу Карапетяну дополнено пунктами статьи об отмывании денег, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян; защита бизнесмена считает новое обвинение необоснованным. "Обвинение (Карапетяну – ред.) было изменено и дополнено пунктами 2 и 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса - отмывание денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния", - сказала Авдалян. Ранее адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251011/karapetyan-863414958.html
армения
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76290/01/762900142_0:26:220:191_1920x0_80_0_0_c97207c0a74a5693efccb492cfc2dbda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, армения, рф, никол пашинян, facebook, ташир
Происшествия, Финансы, АРМЕНИЯ, РФ, Никол Пашинян, Facebook, Ташир
11:44 13.10.2025
 
Обвинение Карапетяну дополнили новой статьей

Обвинение Карапетяну дополнили статьей об отмывании денег

© Фото : Группа Компаний "Ташир"Самвел Карапетян
Самвел Карапетян - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Самвел Карапетян. Архивное фото
© Фото : Группа Компаний "Ташир"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 13 окт – ПРАЙМ. Обвинение предпринимателю Самвелу Карапетяну дополнено пунктами статьи об отмывании денег, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян; защита бизнесмена считает новое обвинение необоснованным.
"Обвинение (Карапетяну – ред.) было изменено и дополнено пунктами 2 и 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса - отмывание денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния", - сказала Авдалян.
Ранее адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Плакат с надписью Свободу Самвелу Карапетяну во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании Ташир Групп - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна
11 октября, 19:22
 
ПроисшествияФинансыАРМЕНИЯРФНикол ПашинянFacebookТашир
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала