https://1prime.ru/20251013/kasperskij-863448529.html

Касперский рассказал о новом способе мошенничества в Telegram

Касперский рассказал о новом способе мошенничества в Telegram - 13.10.2025, ПРАЙМ

Касперский рассказал о новом способе мошенничества в Telegram

Телефонные мошенники вместо ника в Telegram стали указывать номера правоохранительных органов, а затем притворяться их представителями, запугивая жертв,... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T05:04+0300

2025-10-13T05:04+0300

2025-10-13T05:04+0300

технологии

общество

telegram

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863448529.jpg?1760321057

СИРИУС, 13 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники вместо ника в Telegram стали указывать номера правоохранительных органов, а затем притворяться их представителями, запугивая жертв, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис". "Мошенники в Telegram создают ник из цифр, похожий на номер телефона. Во время звонка потенциальной жертве они спрашивают: "Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?", "Вы видите номер телефона на экране сейчас". Однако на самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере. Далее мошенник предлагает жертве зайти в браузер и проверить этот номер", - сообщил он. После того, как жертва увидит номер телефона на официальном сайте, злоумышленник продолжает манипулировать психологическим состоянием человека: "Видите, какой номер телефона указан. А на вашем телефоне какой номер телефона вы видите? Значит вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?". После того, как злоумышленник убеждает жертву в том, что звонок действительно важный, он начинает ее запугивать. Жертве сообщают, что какое-то время назад она якобы совершила правонарушение, связанное с переводом денег. Далее злоумышленники присылают жертве в мессенджере pdf-файл - якобы с информацией о деле, которое на текущий момент рассматривается на человека. "Там действительно могут быть указаны личные данные жертвы, ее номер телефона и даже фотография", - заверил Иванов. В итоге аферист может уточнить: "Вы не переводили деньги лично?". Если человек отвечает утвердительно, мошенник начнет убеждать, что перевод сделал якобы сотрудник банка, который имел доступ к счетам жертвы. "В конечном итоге злоумышленники попытаются убедить жертву, что деньги надо оперативно перевести на некий безопасный счет. Если жертва начнет выполнять требования злоумышленников, ее деньги получат мошенники", - сказал эксперт. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, в "Лаборатории Касперского" рекомендуют критически относиться к любым внезапным звонкам и входящим сообщениям в почте и мессенджерах. Важно помнить, что правоохранительные органы не будут звонить человеку, особенно в мессенджере. Важно никому не сообщать конфиденциальные данные, в том числе коды из смс и push-уведомлений.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , telegram, лаборатория касперского