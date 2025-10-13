https://1prime.ru/20251013/kasperskij-863448529.html
Касперский рассказал о новом способе мошенничества в Telegram
2025-10-13T05:04+0300
технологии
общество
telegram
лаборатория касперского
СИРИУС, 13 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники вместо ника в Telegram стали указывать номера правоохранительных органов, а затем притворяться их представителями, запугивая жертв, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис".
"Мошенники в Telegram создают ник из цифр, похожий на номер телефона. Во время звонка потенциальной жертве они спрашивают: "Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?", "Вы видите номер телефона на экране сейчас". Однако на самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере. Далее мошенник предлагает жертве зайти в браузер и проверить этот номер", - сообщил он.
После того, как жертва увидит номер телефона на официальном сайте, злоумышленник продолжает манипулировать психологическим состоянием человека: "Видите, какой номер телефона указан. А на вашем телефоне какой номер телефона вы видите? Значит вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?".
После того, как злоумышленник убеждает жертву в том, что звонок действительно важный, он начинает ее запугивать. Жертве сообщают, что какое-то время назад она якобы совершила правонарушение, связанное с переводом денег.
Далее злоумышленники присылают жертве в мессенджере pdf-файл - якобы с информацией о деле, которое на текущий момент рассматривается на человека. "Там действительно могут быть указаны личные данные жертвы, ее номер телефона и даже фотография", - заверил Иванов.
В итоге аферист может уточнить: "Вы не переводили деньги лично?". Если человек отвечает утвердительно, мошенник начнет убеждать, что перевод сделал якобы сотрудник банка, который имел доступ к счетам жертвы.
"В конечном итоге злоумышленники попытаются убедить жертву, что деньги надо оперативно перевести на некий безопасный счет. Если жертва начнет выполнять требования злоумышленников, ее деньги получат мошенники", - сказал эксперт.
Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, в "Лаборатории Касперского" рекомендуют критически относиться к любым внезапным звонкам и входящим сообщениям в почте и мессенджерах. Важно помнить, что правоохранительные органы не будут звонить человеку, особенно в мессенджере. Важно никому не сообщать конфиденциальные данные, в том числе коды из смс и push-уведомлений.
