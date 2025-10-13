Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Касперский рассказал о новом способе мошенничества в Telegram - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/kasperskij-863448529.html
Касперский рассказал о новом способе мошенничества в Telegram
Касперский рассказал о новом способе мошенничества в Telegram - 13.10.2025, ПРАЙМ
Касперский рассказал о новом способе мошенничества в Telegram
Телефонные мошенники вместо ника в Telegram стали указывать номера правоохранительных органов, а затем притворяться их представителями, запугивая жертв,... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T05:04+0300
2025-10-13T05:04+0300
технологии
общество
telegram
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863448529.jpg?1760321057
СИРИУС, 13 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники вместо ника в Telegram стали указывать номера правоохранительных органов, а затем притворяться их представителями, запугивая жертв, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис". "Мошенники в Telegram создают ник из цифр, похожий на номер телефона. Во время звонка потенциальной жертве они спрашивают: "Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?", "Вы видите номер телефона на экране сейчас". Однако на самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере. Далее мошенник предлагает жертве зайти в браузер и проверить этот номер", - сообщил он. После того, как жертва увидит номер телефона на официальном сайте, злоумышленник продолжает манипулировать психологическим состоянием человека: "Видите, какой номер телефона указан. А на вашем телефоне какой номер телефона вы видите? Значит вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?". После того, как злоумышленник убеждает жертву в том, что звонок действительно важный, он начинает ее запугивать. Жертве сообщают, что какое-то время назад она якобы совершила правонарушение, связанное с переводом денег. Далее злоумышленники присылают жертве в мессенджере pdf-файл - якобы с информацией о деле, которое на текущий момент рассматривается на человека. "Там действительно могут быть указаны личные данные жертвы, ее номер телефона и даже фотография", - заверил Иванов. В итоге аферист может уточнить: "Вы не переводили деньги лично?". Если человек отвечает утвердительно, мошенник начнет убеждать, что перевод сделал якобы сотрудник банка, который имел доступ к счетам жертвы. "В конечном итоге злоумышленники попытаются убедить жертву, что деньги надо оперативно перевести на некий безопасный счет. Если жертва начнет выполнять требования злоумышленников, ее деньги получат мошенники", - сказал эксперт. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, в "Лаборатории Касперского" рекомендуют критически относиться к любым внезапным звонкам и входящим сообщениям в почте и мессенджерах. Важно помнить, что правоохранительные органы не будут звонить человеку, особенно в мессенджере. Важно никому не сообщать конфиденциальные данные, в том числе коды из смс и push-уведомлений.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , telegram, лаборатория касперского
Технологии, Общество , Telegram, Лаборатория Касперского
05:04 13.10.2025
 
Касперский рассказал о новом способе мошенничества в Telegram

Касперский: мошенники в Telegram стали указывать номера правоохранительных органов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 13 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники вместо ника в Telegram стали указывать номера правоохранительных органов, а затем притворяться их представителями, запугивая жертв, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис".
"Мошенники в Telegram создают ник из цифр, похожий на номер телефона. Во время звонка потенциальной жертве они спрашивают: "Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?", "Вы видите номер телефона на экране сейчас". Однако на самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере. Далее мошенник предлагает жертве зайти в браузер и проверить этот номер", - сообщил он.
После того, как жертва увидит номер телефона на официальном сайте, злоумышленник продолжает манипулировать психологическим состоянием человека: "Видите, какой номер телефона указан. А на вашем телефоне какой номер телефона вы видите? Значит вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?".
После того, как злоумышленник убеждает жертву в том, что звонок действительно важный, он начинает ее запугивать. Жертве сообщают, что какое-то время назад она якобы совершила правонарушение, связанное с переводом денег.
Далее злоумышленники присылают жертве в мессенджере pdf-файл - якобы с информацией о деле, которое на текущий момент рассматривается на человека. "Там действительно могут быть указаны личные данные жертвы, ее номер телефона и даже фотография", - заверил Иванов.
В итоге аферист может уточнить: "Вы не переводили деньги лично?". Если человек отвечает утвердительно, мошенник начнет убеждать, что перевод сделал якобы сотрудник банка, который имел доступ к счетам жертвы.
"В конечном итоге злоумышленники попытаются убедить жертву, что деньги надо оперативно перевести на некий безопасный счет. Если жертва начнет выполнять требования злоумышленников, ее деньги получат мошенники", - сказал эксперт.
Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, в "Лаборатории Касперского" рекомендуют критически относиться к любым внезапным звонкам и входящим сообщениям в почте и мессенджерах. Важно помнить, что правоохранительные органы не будут звонить человеку, особенно в мессенджере. Важно никому не сообщать конфиденциальные данные, в том числе коды из смс и push-уведомлений.
 
ТехнологииОбществоTelegramЛаборатория Касперского
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала