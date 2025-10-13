Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/kljuchevskaja-863446792.html
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров - 13.10.2025, ПРАЙМ
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T01:42+0300
2025-10-13T02:07+0300
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863446792.jpg?1760310441
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 09.30 по камчатскому времени (00.30 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на семь километров над уровнем моря", – сообщили вулканологи в своем Telegram-канале. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 33 километра в юго-западном направлении от исполина. В связи с произошедшим извержением для вулкана был установлен авиационный цветовой код "оранжевый". "Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", – предупредили в KVERT. Вулкан Ключевской относится к Ключевской группе вулканов. Он расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
камчатка
КАМЧАТКА
01:42 13.10.2025 (обновлено: 02:07 13.10.2025)
 
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря

Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 09.30 по камчатскому времени (00.30 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на семь километров над уровнем моря", – сообщили вулканологи в своем Telegram-канале.
По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 33 километра в юго-западном направлении от исполина. В связи с произошедшим извержением для вулкана был установлен авиационный цветовой код "оранжевый".
"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", – предупредили в KVERT.
Вулкан Ключевской относится к Ключевской группе вулканов. Он расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
 
КАМЧАТКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала