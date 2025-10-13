https://1prime.ru/20251013/kljuchevskaja-863446792.html

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 09.30 по камчатскому времени (00.30 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на семь километров над уровнем моря", – сообщили вулканологи в своем Telegram-канале. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 33 километра в юго-западном направлении от исполина. В связи с произошедшим извержением для вулкана был установлен авиационный цветовой код "оранжевый". "Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", – предупредили в KVERT. Вулкан Ключевской относится к Ключевской группе вулканов. Он расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

