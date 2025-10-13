https://1prime.ru/20251013/knr-863472795.html

Бывший главред Global Times рассказал об осторожности китайцев в соцсетях

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В последнее время китайские пользователи социальных сетей стали заметно осторожнее в публичных высказываниях, а некоторые вовсе перестали публиковать свое мнение, заявил в своем аккаунте на Weibo бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь. Global Times - китайская ежедневная газета на английском языке, основанная как подразделение газеты "Хуаньцю Шибао" в 2009 году. Освещение международных событий - основное направление газеты. "Многие люди сегодня стали гораздо осторожнее в своих высказываниях в социальных сетях или вовсе перестали говорить что-либо. Раньше знаменитости вели свои аккаунты непринужденно, делились бытовыми мелочами, а теперь публикуют официальные объявления. Люди, из госструктур особенно осмотрительны: многие ничего не пишут даже в "кругу друзей", а если и публикуют что-то, то чаще всего просто пересылают официальные новости", - пишет Ху Сицзинь. По мнению бывшего главреда Global Times, главными причинами подобной ситуации стали снижение уровня толерантности в обществе и вероятные "намеки" со стороны работодателя. "Высказывание собственного мнения в сети все чаще несет риск неприятностей, а иногда может затронуть и целую организацию, в которой работает человек. По этой причине многие по собственной инициативе или после "намеков" со стороны руководства специально ограничили свое участие в сети или прекратили публиковать свои взгляды насовсем", - отмечает он. Ху Сицзинь считает, что атмосфера в интернет-пространстве стала более суровая. Если человек допускает любой "промах" в высказывании, то все внимание мгновенно концентрируется на нем, вызывая обсуждения и чрезмерные преувеличения этого "промаха". "Такой шквал внимания может обрушится на любого, а последствия способны стать тяжелыми, особенно если человек работает в государственной структуре или занимает важную должность в частной компании", - подчеркивает Ху Сицзинь. Он также предупреждает, что отсутствие выражения мнений со стороны многих социальных групп становится тревожным сигналом. Общество должно быть разнообразным, а социальные сети - оставаться площадкой для высказываний, считает Ху Сицзинь.

