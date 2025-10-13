https://1prime.ru/20251013/krym-863452232.html

В Крыму запустили онлайн-мониторинг наличия бензина на заправках

В Крыму запустили онлайн-мониторинг наличия бензина на заправках - 13.10.2025, ПРАЙМ

В Крыму запустили онлайн-мониторинг наличия бензина на заправках

Компания ООО "Кедр", обладающая самой широкой и разветвленной сетью АЗС на полуострове, запустила онлайн-мониторинг по наличию бензина и другого топлива на... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T09:30+0300

2025-10-13T09:30+0300

2025-10-13T09:30+0300

крым

севастополь

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/img/76525/87/765258759_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_a2db7d1f8844dbabbbb230c5696afcac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Компания ООО "Кедр", обладающая самой широкой и разветвленной сетью АЗС на полуострове, запустила онлайн-мониторинг по наличию бензина и другого топлива на почти 150 заправках фирмы в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба компании. "Для Вашего удобства теперь доступен онлайн-мониторинг наличия топлива на наших автозаправочных комплексах (республика Крым и город Севастополь). С помощью нового сервиса Вы можете в реальном времени отслеживать наличие топлива и планировать заправку в наиболее подходящий момент" , - говорится в сообщении пресс-службы. В программе по онлайн-мониторингу , которая работает как на смартфонах, так и на ноутбуках, в онлайн-режиме отображаются АЗС компании с актуальной информацией о наличии топлива и способах оплаты. Бензин и дизельное топливо реализуются в Крыму в понедельник утром на 89 АЗС полуострова, сообщило минтопэнерго региона. Глава Крыма Аксенов ранее сообщил, что в регионе достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 - не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 - не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. Первого октября министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.

https://1prime.ru/20251009/benzin-863338029.html

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, севастополь, сергей цивилев