В Крыму запустили онлайн-мониторинг наличия бензина на заправках
2025-10-13T09:30+0300
крым
севастополь
сергей цивилев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Компания ООО "Кедр", обладающая самой широкой и разветвленной сетью АЗС на полуострове, запустила онлайн-мониторинг по наличию бензина и другого топлива на почти 150 заправках фирмы в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба компании. "Для Вашего удобства теперь доступен онлайн-мониторинг наличия топлива на наших автозаправочных комплексах (республика Крым и город Севастополь). С помощью нового сервиса Вы можете в реальном времени отслеживать наличие топлива и планировать заправку в наиболее подходящий момент" , - говорится в сообщении пресс-службы. В программе по онлайн-мониторингу , которая работает как на смартфонах, так и на ноутбуках, в онлайн-режиме отображаются АЗС компании с актуальной информацией о наличии топлива и способах оплаты. Бензин и дизельное топливо реализуются в Крыму в понедельник утром на 89 АЗС полуострова, сообщило минтопэнерго региона. Глава Крыма Аксенов ранее сообщил, что в регионе достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 - не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 - не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. Первого октября министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
крым
севастополь
