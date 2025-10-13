Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о создании резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251013/lihachev-863447571.html
Лихачев рассказал о создании резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС
Лихачев рассказал о создании резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС - 13.10.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о создании резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС
Вопрос создания еще одной резервной ЛЭП для электроснабжения Запорожской АЭС, которая бы проходила по российской территории, поднимался, сообщил РИА Новости... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T03:12+0300
2025-10-13T03:12+0300
энергетика
экономика
россия
энергодар
европа
рф
алексей лихачев
запорожская аэс
росатом
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863447571.jpg?1760314373
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Вопрос создания еще одной резервной ЛЭП для электроснабжения Запорожской АЭС, которая бы проходила по российской территории, поднимался, сообщил РИА Новости глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Конечно, поднимался", - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос. Запорожская станция обеспечивалась двумя ЛЭП: "Днепровская" с правого берега Днепра и резервной ЛЭП "Ферросплавная-1". На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, энергодар, европа, рф, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом, всу
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом, ВСУ
03:12 13.10.2025
 
Лихачев рассказал о создании резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС

Лихачев: вопрос создания резервной ЛЭП для ЗАЭС поднимался

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Вопрос создания еще одной резервной ЛЭП для электроснабжения Запорожской АЭС, которая бы проходила по российской территории, поднимался, сообщил РИА Новости глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Конечно, поднимался", - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос.
Запорожская станция обеспечивалась двумя ЛЭП: "Днепровская" с правого берега Днепра и резервной ЛЭП "Ферросплавная-1".
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯЭнергодарЕВРОПАРФАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСРосатомВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала