Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о рисках заманчивого способа покупки жилья - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/lizing-863374747.html
Россиян предупредили о рисках заманчивого способа покупки жилья
Россиян предупредили о рисках заманчивого способа покупки жилья - 13.10.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о рисках заманчивого способа покупки жилья
Еще один способ приобретения жилья взамен дорогой ипотеки – лизинг. Как работает эта схема и в чем ее подводные камни, рассказал агентству "Прайм" финансовый... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T03:03+0300
2025-10-13T03:03+0300
недвижимость
финансы
алексей кричевский
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111513_0:88:3326:1960_1920x0_80_0_0_d42902033512807aaa738ae49a3bf0da.jpg
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Еще один способ приобретения жилья взамен дорогой ипотеки – лизинг. Как работает эта схема и в чем ее подводные камни, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.Схема лизинга изначально развивалась на транспортном рынке. Это долгосрочная аренда с небольшим первоначальным взносом и возможностью дальнейшего выкупа Однако лизинг жилой недвижимости - настолько уникальная история, что пока что толком нет кейсов для полноценного анализа и ЦБ не понимает, как регулировать процессы в сделках такого формата, отметил эксперт.Сейчас в лизинге есть две опции - это либо минимально возможный первоначальный взнос (5-10%) и выплаты в течение 1-3 лет до достижения минимального ипотечного порога, либо полноценный лизинг, когда все взаиморасчеты производятся между лизингодателем и лизингополучателем - продавцом и покупателем."Первый вариант сложен тем, что после достижения условных 30% взноса нужно добирать остальное ипотекой, то есть, усложняется сам процесс и добавляется дополнительное звено сделки. Минус – по закону это не должна быть строящаяся недвижимость. Но большой плюс в том, что можно сразу заезжать и жить", - поясняет эксперт.Во втором случае цену диктует не рынок, а материальные возможности продавца. Если он сразу выкупает квартиру для получателя лизинга, то в цену заложит только свою прибыль. При пользовании кредитными средствами придется учесть проценты, что может серьезно поднять цену при текущих ставках.С учетом того, что данный формат правовых взаимоотношений не урегулирован, он предполагает серьезный риск остаться и без жилья, и без денег. По правилам, жилье остается в собственности лизингодателя до полного погашения договора. Если он обанкротится или просто продаст объект, придется иметь дело с новым владельцем. Удастся ли договориться с ними – большой вопрос. А юристов, которые могли бы грамотно прописать в договоре такое обременение, практически нет."Поэтому такие истории могут иметь "штучный" характер и в ближайшее время никак не станут массовыми. До появления механизма правового урегулирования с лизингом жилья лучше не связываться", - советует Кричевский.
https://1prime.ru/20250921/notarius-862516278.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111513_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c029a0ea4e8c525c87176f4c83f23433.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, финансы, алексей кричевский, бизнес
Недвижимость, Финансы, Алексей Кричевский, Бизнес
03:03 13.10.2025
 
Россиян предупредили о рисках заманчивого способа покупки жилья

Экономист Кричевский: покупка жилья в лизинг несет большие риски

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Еще один способ приобретения жилья взамен дорогой ипотеки – лизинг. Как работает эта схема и в чем ее подводные камни, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
Схема лизинга изначально развивалась на транспортном рынке. Это долгосрочная аренда с небольшим первоначальным взносом и возможностью дальнейшего выкупа Однако лизинг жилой недвижимости - настолько уникальная история, что пока что толком нет кейсов для полноценного анализа и ЦБ не понимает, как регулировать процессы в сделках такого формата, отметил эксперт.
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Нотариус объяснил, какую недвижимость нельзя подарить
21 сентября, 02:02
Сейчас в лизинге есть две опции - это либо минимально возможный первоначальный взнос (5-10%) и выплаты в течение 1-3 лет до достижения минимального ипотечного порога, либо полноценный лизинг, когда все взаиморасчеты производятся между лизингодателем и лизингополучателем - продавцом и покупателем.
"Первый вариант сложен тем, что после достижения условных 30% взноса нужно добирать остальное ипотекой, то есть, усложняется сам процесс и добавляется дополнительное звено сделки. Минус – по закону это не должна быть строящаяся недвижимость. Но большой плюс в том, что можно сразу заезжать и жить", - поясняет эксперт.
Во втором случае цену диктует не рынок, а материальные возможности продавца. Если он сразу выкупает квартиру для получателя лизинга, то в цену заложит только свою прибыль. При пользовании кредитными средствами придется учесть проценты, что может серьезно поднять цену при текущих ставках.
С учетом того, что данный формат правовых взаимоотношений не урегулирован, он предполагает серьезный риск остаться и без жилья, и без денег. По правилам, жилье остается в собственности лизингодателя до полного погашения договора. Если он обанкротится или просто продаст объект, придется иметь дело с новым владельцем. Удастся ли договориться с ними – большой вопрос. А юристов, которые могли бы грамотно прописать в договоре такое обременение, практически нет.
"Поэтому такие истории могут иметь "штучный" характер и в ближайшее время никак не станут массовыми. До появления механизма правового урегулирования с лизингом жилья лучше не связываться", - советует Кричевский.
 
НедвижимостьФинансыАлексей КричевскийБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала