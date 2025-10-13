https://1prime.ru/20251013/lizing-863374747.html

Россиян предупредили о рисках заманчивого способа покупки жилья

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Еще один способ приобретения жилья взамен дорогой ипотеки – лизинг. Как работает эта схема и в чем ее подводные камни, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.Схема лизинга изначально развивалась на транспортном рынке. Это долгосрочная аренда с небольшим первоначальным взносом и возможностью дальнейшего выкупа Однако лизинг жилой недвижимости - настолько уникальная история, что пока что толком нет кейсов для полноценного анализа и ЦБ не понимает, как регулировать процессы в сделках такого формата, отметил эксперт.Сейчас в лизинге есть две опции - это либо минимально возможный первоначальный взнос (5-10%) и выплаты в течение 1-3 лет до достижения минимального ипотечного порога, либо полноценный лизинг, когда все взаиморасчеты производятся между лизингодателем и лизингополучателем - продавцом и покупателем."Первый вариант сложен тем, что после достижения условных 30% взноса нужно добирать остальное ипотекой, то есть, усложняется сам процесс и добавляется дополнительное звено сделки. Минус – по закону это не должна быть строящаяся недвижимость. Но большой плюс в том, что можно сразу заезжать и жить", - поясняет эксперт.Во втором случае цену диктует не рынок, а материальные возможности продавца. Если он сразу выкупает квартиру для получателя лизинга, то в цену заложит только свою прибыль. При пользовании кредитными средствами придется учесть проценты, что может серьезно поднять цену при текущих ставках.С учетом того, что данный формат правовых взаимоотношений не урегулирован, он предполагает серьезный риск остаться и без жилья, и без денег. По правилам, жилье остается в собственности лизингодателя до полного погашения договора. Если он обанкротится или просто продаст объект, придется иметь дело с новым владельцем. Удастся ли договориться с ними – большой вопрос. А юристов, которые могли бы грамотно прописать в договоре такое обременение, практически нет."Поэтому такие истории могут иметь "штучный" характер и в ближайшее время никак не станут массовыми. До появления механизма правового урегулирования с лизингом жилья лучше не связываться", - советует Кричевский.

