Макрон сделал дерзкое заявление о России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в социальной сети X, что если Россия не проявит готовности к переговорам, ей придется за это заплатить.

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в социальной сети X, что если Россия не проявит готовности к переговорам, ей придется за это заплатить."Если Россия продолжит настаивать на своей <…> позиции и не вступит в переговорный процесс, ей придется за это расплачиваться", — утверждает он.Макрон добавил, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках "коалиции желающих".Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял о готовности России обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования конфликта и работать в любых форматах. Однако, по его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на предложение, сделанное на переговорах в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов..

