Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон сделал дерзкое заявление о России - 13.10.2025, ПРАЙМ
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в социальной сети X, что если Россия не проявит готовности к переговорам, ей придется за это заплатить. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T17:28+0300
2025-10-13T17:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в социальной сети X, что если Россия не проявит готовности к переговорам, ей придется за это заплатить."Если Россия продолжит настаивать на своей &lt;…&gt; позиции и не вступит в переговорный процесс, ей придется за это расплачиваться", — утверждает он.Макрон добавил, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках "коалиции желающих".Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял о готовности России обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования конфликта и работать в любых форматах. Однако, по его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на предложение, сделанное на переговорах в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов..
17:28 13.10.2025
 
Макрон сделал дерзкое заявление о России

Макрон пригрозил России последствиями в случае отказа от переговорного процесса

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в социальной сети X, что если Россия не проявит готовности к переговорам, ей придется за это заплатить.
"Если Россия продолжит настаивать на своей <…> позиции и не вступит в переговорный процесс, ей придется за это расплачиваться", — утверждает он.
Макрон добавил, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках "коалиции желающих".
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял о готовности России обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования конфликта и работать в любых форматах. Однако, по его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на предложение, сделанное на переговорах в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов..
