Медь дорожает на данных по торговле Китая и США

2025-10-13T09:27+0300

экономика

рынок

торги

китай

сша

дональд трамп

comex

ес

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник утром примерно на 2% на сведениях по торговым отношениям между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.13 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex рос в цене на 1,97%, до 4,9905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 3,22%, до 10 518 долларов, алюминия - на 1,8%, до 2 748 долларов, стоимость цинка - на 0,3%, до 3 001,5 доллара. Инвесторы оценивают статистические данные по торговле Китая. По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов. Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. При этом ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому сведения по торговле страны могут отразиться на динамике торгов.

китай

сша

рынок, торги, китай, сша, дональд трамп, comex, ес