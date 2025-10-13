https://1prime.ru/20251013/metro-863467183.html

В московском метро появились акустические кабины

В московском метро появились акустические кабины - 13.10.2025, ПРАЙМ

В московском метро появились акустические кабины

Первые акустические кабины появились в метро Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T18:10+0300

2025-10-13T18:10+0300

2025-10-13T18:10+0300

бизнес

общество

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_0:75:3372:1972_1920x0_80_0_0_007c1d7c53ddf5c13009531ef5eae17a.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Первые акустические кабины появились в метро Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В современном мире люди работают из любой точки, а не только в офисах, и нам важно следовать этой тенденции. Именно поэтому мы приступаем к тестированию акустических кабин в метро. При необходимости там можно будет поработать или провести телефонные переговоры в тишине. Выбираем места для кабин таким образом, чтобы они стали востребованными, но не мешали пассажирам. Если бесшумные пространства будут пользоваться популярностью, внедрим их и на других станциях. Продолжаем запускать новые удобные сервисы в городском транспорте по поручению мэра Москвы Сергей Собянина", - подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводят в дептрансе. В ведомстве отметили, что первая такая кабина появилась на пересадочном узле "Комсомольская", который объединяет станции метро, МЦД и крупные вокзалы. А вторую разместили на транспортном хабе "Нижегородская". "Акустические кабины рассчитаны на 1 человека. Внутри предусмотрены: разъемы USB и Type-C для зарядки гаджетов, рабочее место, адаптивное освещение, вентиляция, которая обеспечивает постоянный приток свежего воздуха. Звукоподавляющие материалы акустических кабин уже прошли все испытания. Дверь сделали из полупрозрачного стекла, которое не позволяет заглянуть в гаджет пользователя", - добавили в дептрансе.

https://1prime.ru/20251010/peterburg-863373981.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, сергей собянин