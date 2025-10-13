https://1prime.ru/20251013/mjanma-863450271.html

Освобожденным из рабства в Мьянме россиянам не грозит депортация

БАНГКОК, 13 окт – ПРАЙМ. Освобожденным при участии РФ из рабства в нелегальном колл-центре в Мьянме российским гражданам не грозит депортация, сообщил в интервью РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории соседней страны. "Когда сотрудники российского посольства приезжают из Бангкока на пограничный переход в Месоте (Месот, пограничный город – ред.), то есть все происходит официально между властями Мьянмы, Таиланда и России, наши граждане в момент передачи их нам признаются жертвами торговли людьми. Таким образом на них не распространяются меры ответственности и штрафные санкции, предусмотренные для нарушителей иммиграционного законодательства Таиланда", - сообщил агентству дипломат. По его словам, освобожденные из колл-центра россияне признаются людьми, которых насильно перевезли из Таиланда в сопредельное государство незаконным путем и помимо их воли. "То есть они не подпадают под такие меры, как штраф и депортация. Им прямо на границе ставят в паспорт штамп о безвизовом въезде в Таиланд на законных основаниях, это происходит на таиландской части пограничного перехода в городе Месот, а далее они так же, на законных основаниях, проходят паспортный контроль в аэропорту Бангкока при вылете на родину, без каких-либо штрафных санкций", - пояснил Ильин. Он сообщил, что тем россиянам, которые сумели самостоятельно освободиться из рабства в колл-центрах, заплатив выкуп, и переправились нелегально через границу обратно в Таиланд, чтобы сдаться таиландской полиции, пришлось в соответствии с иммиграционным законодательством Таиланда пережить этапирование в Бангкок, затем несколько недель нахождения в иммиграционном центре временного содержания, уплату судебного штрафа и депортацию на родину с занесением в черные списки, в результате которого они не смогут в дальнейшем въезжать в Таиланд. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

