https://1prime.ru/20251013/mosgorsud-863446171.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Блиновской
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Блиновской - 13.10.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Блиновской
Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T00:24+0300
2025-10-13T00:24+0300
2025-10-13T00:24+0300
общество
россия
москва
рф
елена блиновская
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863446171.jpg?1760304264
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
Позднее суд признал ее банкротом.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, рф, елена блиновская, мосгорсуд
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Елена Блиновская, Мосгорсуд
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Блиновской
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор «королеве марафонов» Блиновской
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
Позднее суд признал ее банкротом.