Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Блиновской - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251013/mosgorsud-863446171.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Блиновской
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Блиновской - 13.10.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Блиновской
Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T00:24+0300
2025-10-13T00:24+0300
общество
россия
москва
рф
елена блиновская
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863446171.jpg?1760304264
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, рф, елена блиновская, мосгорсуд
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Елена Блиновская, Мосгорсуд
00:24 13.10.2025
 
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Блиновской

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор «королеве марафонов» Блиновской

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
Позднее суд признал ее банкротом.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАРФЕлена БлиновскаяМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала