На Западе заявили о новом фронте против России

На Западе заявили о новом фронте против России - 13.10.2025, ПРАЙМ

На Западе заявили о новом фронте против России

13.10.2025

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Скандинавия превращаются в новую линию фронта против России, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."На протяжении всей холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, ведь Финляндия и Швеция не входили в НАТО, а Норвегия была облегченным вариантом натовской страны — на ее территории не размещались иностранные войска, и она ограничивала свою активность на Крайнем Севере", — отметил профессор.Но после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в Скандинавии, как подчеркнул Дизен, начали появляться военные базы, и регион стал постепенно превращаться в новую линию фронта против Российской Федерации — в "Украину на Севере".Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО В мае 2022 года. Финляндия стала 31-м членом альянса в апреле 2023 года, а в марте 2024 года к организации присоединилась и Швеция. На позапрошлой неделе президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы , на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", назвал присоединение этих стран к НАТО глупостью.Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не укрепило их безопасность, а лишило возможности следовать своим внешнеполитическим приоритетам и авторитета в мире.Россия в последние годы отмечает активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Руководство Российской Федерации неоднократно выражало озабоченность ростом военной активности блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия не угрожает другим странам, но не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов шаги.

