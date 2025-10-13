Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили о новом фронте против России - 13.10.2025, ПРАЙМ
Политика
На Западе заявили о новом фронте против России
На Западе заявили о новом фронте против России - 13.10.2025, ПРАЙМ
На Западе заявили о новом фронте против России
| 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T02:14+0300
2025-10-13T02:15+0300
02:14 13.10.2025 (обновлено: 02:15 13.10.2025)
 
На Западе заявили о новом фронте против России

Профессор Дизен: Скандинавия превращается в линию фронта против России

Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Скандинавия превращаются в новую линию фронта против России, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"На протяжении всей холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, ведь Финляндия и Швеция не входили в НАТО, а Норвегия была облегченным вариантом натовской страны — на ее территории не размещались иностранные войска, и она ограничивала свою активность на Крайнем Севере", — отметил профессор.
Но после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в Скандинавии, как подчеркнул Дизен, начали появляться военные базы, и регион стал постепенно превращаться в новую линию фронта против Российской Федерации — в "Украину на Севере".
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО В мае 2022 года. Финляндия стала 31-м членом альянса в апреле 2023 года, а в марте 2024 года к организации присоединилась и Швеция.
На позапрошлой неделе президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы , на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", назвал присоединение этих стран к НАТО глупостью.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не укрепило их безопасность, а лишило возможности следовать своим внешнеполитическим приоритетам и авторитета в мире.
Россия в последние годы отмечает активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Руководство Российской Федерации неоднократно выражало озабоченность ростом военной активности блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия не угрожает другим странам, но не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов шаги.
9 сентября, 09:00
В МИД прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Заголовок открываемого материала