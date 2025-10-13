https://1prime.ru/20251013/nato-863447431.html
"Война только началась". На Западе предупредили о новых угрозах для России
"Война только началась". На Западе предупредили о новых угрозах для России - 13.10.2025, ПРАЙМ
"Война только началась". На Западе предупредили о новых угрозах для России
Сегодня сразу в нескольких регионах возникают новые угрозы для России, предупредил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T03:02+0300
2025-10-13T03:02+0300
2025-10-13T03:16+0300
политика
нато
запад
европа
россия
москва
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Сегодня сразу в нескольких регионах возникают новые угрозы для России, предупредил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон."Не ждите, что конфликт (на Украине. — Прим. ред.) закончится в 2025 году. Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу. Россия знает, что война только началась", — отметил эксперт.В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Российское руководство неоднократно высказывало обеспокоенность ростом военной мощи НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел России отмечали, что Москва открыта к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://1prime.ru/20251009/nato-863342894.html
запад
европа
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, запад, европа, россия, москва, мид рф
Политика, НАТО, ЗАПАД, ЕВРОПА, РОССИЯ, МОСКВА, МИД РФ
"Война только началась". На Западе предупредили о новых угрозах для России
Аналитик Уотсон: Война в Европе только началась
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ.
Сегодня сразу в нескольких регионах возникают новые угрозы для России, предупредил в социальной сети Х
аналитик Алан Уотсон.
"Не ждите, что конфликт (на Украине. — Прим. ред.) закончится в 2025 году. Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу. Россия знает, что война только началась", — отметил эксперт.
В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Российское руководство неоднократно высказывало обеспокоенность ростом военной мощи НАТО в Европе.
В Министерстве иностранных дел России отмечали, что Москва открыта к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
"Это настоящее безумие". На Западе предупредили о войне НАТО с Россией