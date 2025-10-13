Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Война только началась". На Западе предупредили о новых угрозах для России - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251013/nato-863447431.html
"Война только началась". На Западе предупредили о новых угрозах для России
"Война только началась". На Западе предупредили о новых угрозах для России - 13.10.2025, ПРАЙМ
"Война только началась". На Западе предупредили о новых угрозах для России
Сегодня сразу в нескольких регионах возникают новые угрозы для России, предупредил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон. | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T03:02+0300
2025-10-13T03:16+0300
политика
нато
запад
европа
россия
москва
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Сегодня сразу в нескольких регионах возникают новые угрозы для России, предупредил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон."Не ждите, что конфликт (на Украине. — Прим. ред.) закончится в 2025 году. Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу. Россия знает, что война только началась", — отметил эксперт.В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Российское руководство неоднократно высказывало обеспокоенность ростом военной мощи НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел России отмечали, что Москва открыта к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://1prime.ru/20251009/nato-863342894.html
запад
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, запад, европа, россия, москва, мид рф
Политика, НАТО, ЗАПАД, ЕВРОПА, РОССИЯ, МОСКВА, МИД РФ
03:02 13.10.2025 (обновлено: 03:16 13.10.2025)
 
"Война только началась". На Западе предупредили о новых угрозах для России

Аналитик Уотсон: Война в Европе только началась

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Сегодня сразу в нескольких регионах возникают новые угрозы для России, предупредил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон.
"Не ждите, что конфликт (на Украине. — Прим. ред.) закончится в 2025 году. Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу. Россия знает, что война только началась", — отметил эксперт.
В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Российское руководство неоднократно высказывало обеспокоенность ростом военной мощи НАТО в Европе.
В Министерстве иностранных дел России отмечали, что Москва открыта к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
"Это настоящее безумие". На Западе предупредили о войне НАТО с Россией
9 октября, 16:19
 
ПолитикаНАТОЗАПАДЕВРОПАРОССИЯМОСКВАМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала