Сегодня сразу в нескольких регионах возникают новые угрозы для России, предупредил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон. | 13.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Сегодня сразу в нескольких регионах возникают новые угрозы для России, предупредил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон."Не ждите, что конфликт (на Украине. — Прим. ред.) закончится в 2025 году. Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу. Россия знает, что война только началась", — отметил эксперт.В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Российское руководство неоднократно высказывало обеспокоенность ростом военной мощи НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел России отмечали, что Москва открыта к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

