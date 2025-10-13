https://1prime.ru/20251013/nato-863448887.html
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Государства — члены Североатлантического альянса не координируют свои военные планы, в отличие от России, где все военные разработки интегрируются в Военной академии Генерального штаба, заявил в эфире YouTube-канала военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Страны — члены НАТО строят свои военные планы, не общаясь между собой, и ни один из этих планов не интегрирован. А у русских все интегрируется в Военной академии Генерального штаба <…> У них это происходит постоянно, в том числе с использованием данных разведки. Например, они захватили наработки НАТО по искусственному интеллекту и передали их в академию. Там умные люди все изучили, разработали способы противодействия альянсу, после чего их начали внедрять на передовой", — сообщил аналитик.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Под предлогом сдерживания российской агрессии блок постоянно расширяет свои инициативы. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной мощи альянса в Европе.Министерство иностранных дел России заявляло, что Москва открыта к диалогу с альянсом, но на равноправных условиях и с условием, что Запад откажется от милитаризации Европы.
Скотт Риттер: россияне захватили наработки НАТО
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ.
Государства — члены Североатлантического альянса не координируют свои военные планы, в отличие от России, где все военные разработки интегрируются в Военной академии Генерального штаба, заявил в эфире YouTube-канала
военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Страны — члены НАТО строят свои военные планы, не общаясь между собой, и ни один из этих планов не интегрирован. А у русских все интегрируется в Военной академии Генерального штаба <…> У них это происходит постоянно, в том числе с использованием данных разведки. Например, они захватили наработки НАТО по искусственному интеллекту и передали их в академию. Там умные люди все изучили, разработали способы противодействия альянсу, после чего их начали внедрять на передовой", — сообщил аналитик.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Под предлогом сдерживания российской агрессии блок постоянно расширяет свои инициативы. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной мощи альянса в Европе.
Министерство иностранных дел России заявляло, что Москва открыта к диалогу с альянсом, но на равноправных условиях и с условием, что Запад откажется от милитаризации Европы.
