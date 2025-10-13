Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Данные разведки". На Западе раскрыли, как Россия переиграла НАТО - 13.10.2025
"Данные разведки". На Западе раскрыли, как Россия переиграла НАТО
"Данные разведки". На Западе раскрыли, как Россия переиграла НАТО - 13.10.2025, ПРАЙМ
"Данные разведки". На Западе раскрыли, как Россия переиграла НАТО
Государства — члены Североатлантического альянса не координируют свои военные планы, в отличие от России, где все военные разработки интегрируются в Военной... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T05:49+0300
2025-10-13T05:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f1d8569d1d62b63fc76bc41da697bd7c.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Государства — члены Североатлантического альянса не координируют свои военные планы, в отличие от России, где все военные разработки интегрируются в Военной академии Генерального штаба, заявил в эфире YouTube-канала военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Страны — члены НАТО строят свои военные планы, не общаясь между собой, и ни один из этих планов не интегрирован. А у русских все интегрируется в Военной академии Генерального штаба &lt;…&gt; У них это происходит постоянно, в том числе с использованием данных разведки. Например, они захватили наработки НАТО по искусственному интеллекту и передали их в академию. Там умные люди все изучили, разработали способы противодействия альянсу, после чего их начали внедрять на передовой", — сообщил аналитик.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Под предлогом сдерживания российской агрессии блок постоянно расширяет свои инициативы. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной мощи альянса в Европе.Министерство иностранных дел России заявляло, что Москва открыта к диалогу с альянсом, но на равноправных условиях и с условием, что Запад откажется от милитаризации Европы.
НАТО, ЗАПАД, РОССИЯ, США, МОСКВА, Скотт Риттер, МИД РФ
05:49 13.10.2025 (обновлено: 05:52 13.10.2025)
 
"Данные разведки". На Западе раскрыли, как Россия переиграла НАТО

Скотт Риттер: россияне захватили наработки НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Государства — члены Североатлантического альянса не координируют свои военные планы, в отличие от России, где все военные разработки интегрируются в Военной академии Генерального штаба, заявил в эфире YouTube-канала военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Страны — члены НАТО строят свои военные планы, не общаясь между собой, и ни один из этих планов не интегрирован. А у русских все интегрируется в Военной академии Генерального штаба <…> У них это происходит постоянно, в том числе с использованием данных разведки. Например, они захватили наработки НАТО по искусственному интеллекту и передали их в академию. Там умные люди все изучили, разработали способы противодействия альянсу, после чего их начали внедрять на передовой", — сообщил аналитик.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Под предлогом сдерживания российской агрессии блок постоянно расширяет свои инициативы. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной мощи альянса в Европе.
Министерство иностранных дел России заявляло, что Москва открыта к диалогу с альянсом, но на равноправных условиях и с условием, что Запад откажется от милитаризации Европы.
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Заголовок открываемого материала