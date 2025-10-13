https://1prime.ru/20251013/nato-863462882.html

"Радио Судного дня" передало сигнал в день начала ядерных учений НАТО

"Радио Судного дня" передало сигнал в день начала ядерных учений НАТО - 13.10.2025, ПРАЙМ

"Радио Судного дня" передало сигнал в день начала ядерных учений НАТО

Радиостанция УВБ-76, известная также под названием "Радио Судного дня", выпустила новое сообщение в эфир в день старта ежегодных учений НАТО, сообщается в... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T15:50+0300

2025-10-13T15:50+0300

2025-10-13T15:51+0300

нидерланды

европа

москва

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная также под названием "Радио Судного дня", выпустила новое сообщение в эфир в день старта ежегодных учений НАТО, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который мониторит ее деятельность. 13 октября в 13:07 по московскому времени в эфире прозвучало слово "гулоболт".УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая в основном транслирует короткие сигналы с жужжанием. Из-за этого она получила прозвище "Жужжалка". Steadfast Noon — это ежегодные натовские учения по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без использования настоящего ядерного вооружения. В этом году они проводятся в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран, входящих в альянс.В последние годы Россия заявляет о беспрецедентно высокой активности НАТО вблизи западных границ. Союз расширяет свои инициативы, ссылаясь на необходимость "сдерживания российской агрессии". Российские власти неоднократно высказывали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО в Европе. В Кремле отмечают, что Москва никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на любые действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.

https://1prime.ru/20251013/rossiya-863447772.html

https://1prime.ru/20251013/nato-863448887.html

нидерланды

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нидерланды, европа, москва, нато