"Радио Судного дня" передало сигнал в день начала ядерных учений НАТО
Радиостанция Судного дня передала новое сообщение на фоне ядерных учений НАТО
Учения НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная также под названием "Радио Судного дня", выпустила новое сообщение в эфир в день старта ежегодных учений НАТО, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который мониторит ее деятельность.
13 октября в 13:07 по московскому времени в эфире прозвучало слово "гулоболт".
УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая в основном транслирует короткие сигналы с жужжанием. Из-за этого она получила прозвище "Жужжалка".
Steadfast Noon — это ежегодные натовские учения по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без использования настоящего ядерного вооружения. В этом году они проводятся в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран, входящих в альянс.
В последние годы Россия заявляет о беспрецедентно высокой активности НАТО вблизи западных границ. Союз расширяет свои инициативы, ссылаясь на необходимость "сдерживания российской агрессии". Российские власти неоднократно высказывали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО в Европе. В Кремле отмечают, что Москва никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на любые действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
В последние годы Россия заявляет о беспрецедентно высокой активности НАТО вблизи западных границ. Союз расширяет свои инициативы, ссылаясь на необходимость "сдерживания российской агрессии". Российские власти неоднократно высказывали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО в Европе. В Кремле отмечают, что Москва никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на любые действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.