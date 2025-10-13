Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало сигнал в день начала ядерных учений НАТО - 13.10.2025
"Радио Судного дня" передало сигнал в день начала ядерных учений НАТО
"Радио Судного дня" передало сигнал в день начала ядерных учений НАТО - 13.10.2025
"Радио Судного дня" передало сигнал в день начала ядерных учений НАТО
Радиостанция УВБ-76, известная также под названием "Радио Судного дня", выпустила новое сообщение в эфир в день старта ежегодных учений НАТО - 13.10.2025
2025-10-13T15:50+0300
2025-10-13T15:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная также под названием "Радио Судного дня", выпустила новое сообщение в эфир в день старта ежегодных учений НАТО, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который мониторит ее деятельность. 13 октября в 13:07 по московскому времени в эфире прозвучало слово "гулоболт".УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая в основном транслирует короткие сигналы с жужжанием. Из-за этого она получила прозвище "Жужжалка". Steadfast Noon — это ежегодные натовские учения по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без использования настоящего ядерного вооружения. В этом году они проводятся в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран, входящих в альянс.В последние годы Россия заявляет о беспрецедентно высокой активности НАТО вблизи западных границ. Союз расширяет свои инициативы, ссылаясь на необходимость "сдерживания российской агрессии". Российские власти неоднократно высказывали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО в Европе. В Кремле отмечают, что Москва никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на любые действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
15:50 13.10.2025 (обновлено: 15:51 13.10.2025)
 
"Радио Судного дня" передало сигнал в день начала ядерных учений НАТО

Радиостанция Судного дня передала новое сообщение на фоне ядерных учений НАТО

© flickr.com / 1GNC MünsterУчения НАТО
Учения НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Учения НАТО. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная также под названием "Радио Судного дня", выпустила новое сообщение в эфир в день старта ежегодных учений НАТО, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который мониторит ее деятельность.
13 октября в 13:07 по московскому времени в эфире прозвучало слово "гулоболт".
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
На Западе рассказали, что НАТО получит от России
04:00

УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая в основном транслирует короткие сигналы с жужжанием. Из-за этого она получила прозвище "Жужжалка".
Steadfast Noon — это ежегодные натовские учения по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без использования настоящего ядерного вооружения. В этом году они проводятся в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран, входящих в альянс.

В последние годы Россия заявляет о беспрецедентно высокой активности НАТО вблизи западных границ. Союз расширяет свои инициативы, ссылаясь на необходимость "сдерживания российской агрессии". Российские власти неоднократно высказывали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО в Европе. В Кремле отмечают, что Москва никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на любые действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
"Данные разведки". На Западе раскрыли, как Россия переиграла НАТО
05:49
 
