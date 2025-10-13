Нефть и рубль все изменят: доходы бюджета начнут расти

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. В текущем году, согласно первоначальному плану Минфина, нефтегазовые доходы российского бюджета должны были составить чуть более 10,9 триллионов рублей. Минфин исходил из прогнозов Минэкономразвития о том, что экспортная цена на российскую нефть составит порядка $69,7/б, а курс USDбудет находиться в пределах 96,5.Приблизительно сразу после начала 2025 года стало понятно, что ни по одному параметру фактические цифры не совпадут с прогнозом. В первом квартале 2025 года на фоне высокой ключевой ставки и роста доли рубля в структуре экспортно-импортных операций курс доллара упал по отношению к рублю сразу более, чем на 24%.Для сравнения, последний раз сопоставимое в процентном выражении падение мы наблюдали только во втором квартале 2022 года, когда после валютного шока на фоне начавшегося СВО и "выстрела" доллара наверх к отметкам выше 120 рублей курс с апреля по июнь 2022 года опустился более, чем на 30%. Тогда это произошло по причине сохраняющихся высоких объемов экспорта при существенно снизившихся объемах импорта после введения санкций. Сейчас, повторимся, причины укрепления рубля несколько иные.Во втором квартале 2025 года на мировых рынках началось снижение цен на нефть – например, марка Brent подешевела на 9,4%. Это было обусловлено по большей части действиями картеля OPEC+, страны которого начали постепенно выходить из соглашений о добровольном сокращении добычи. Кроме этого, на рынке появились опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики из-за тарифной политики Трампа. Из-за этого рынок начал закладывать в цены возможность постепенного наращивания предложения при сокращающемся спросе, т.е. возможность появления и дальнейшего постепенного роста профицита.Для российских сортов нефти, безусловно, не самую позитивную роль играют т.н. спрэды к мировым бенчмаркам, которые подвержены определенной волатильности из-за постоянно ужесточаемых рестрикций в отношении России со стороны недружественных стран. В итоге средняя цена на нефть марки Urals по итогам трёх первых месяцев 2025 года составила только $62,8/б или почти на $7,б меньше, чем средняя цена Urals в прогнозе Минэкономразвития.Как следствие, за первое полугодие 2025 года удалось собрать только чуть более 4,7 триллиона рублей нефтегазовых доходов. Это около 43% от запланированной в начале года суммы. Уже в конце апреля Минфин представил скорректированный план, в соответствии с которым параметры, от которых зависят нефтегазовые доходы, были изменены на более реалистичные: $56,б по нефти марки Uralsи 94,3 рубля за доллар США (впоследствии эти параметры также потребовали корректировки). План по нефтегазовым доходам был существенно скорректирован вниз на 2,6 триллиона рублей. План по ненефтегазовым, соответственно, был повышен, а план по дефициту бюджета расширен.За 9 месяцев удалось заработать чуть более 6,6 триллиона рублей, что при текущих параметрах делает план за текущий год выполнимым. Вместе с тем, в следующем году прогнозируется, что бюджет получит от продажи нефти и газа ненамного выше – порядка 8,9 триллиона рублей. Если исходить из ключевых факторов, влияющих на доходы, то здесь важно отметить следующее:Можно сказать, что в какой-то степени для российских экспортных компаний наступил своего рода "идеальный шторм", когда давление на внешнем контуре сопровождается ухудшающейся ценовой конъюнктурой при крепком курсе рубля. Если с санкциями российский бизнес научился в определенной степени справляться, то цены на внешних рынках находятся здесь вне какой-либо зоны влияния.Автор - Николай Дудченко, аналитик ФГ "Финам"
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. В текущем году, согласно первоначальному плану Минфина, нефтегазовые доходы российского бюджета должны были составить чуть более 10,9 триллионов рублей. Минфин исходил из прогнозов Минэкономразвития о том, что экспортная цена на российскую нефть составит порядка $69,7/б, а курс USDбудет находиться в пределах 96,5.
Приблизительно сразу после начала 2025 года стало понятно, что ни по одному параметру фактические цифры не совпадут с прогнозом. В первом квартале 2025 года на фоне высокой ключевой ставки и роста доли рубля в структуре экспортно-импортных операций курс доллара упал по отношению к рублю сразу более, чем на 24%.
Для сравнения, последний раз сопоставимое в процентном выражении падение мы наблюдали только во втором квартале 2022 года, когда после валютного шока на фоне начавшегося СВО и "выстрела" доллара наверх к отметкам выше 120 рублей курс с апреля по июнь 2022 года опустился более, чем на 30%. Тогда это произошло по причине сохраняющихся высоких объемов экспорта при существенно снизившихся объемах импорта после введения санкций. Сейчас, повторимся, причины укрепления рубля несколько иные.
Во втором квартале 2025 года на мировых рынках началось снижение цен на нефть – например, марка Brent подешевела на 9,4%. Это было обусловлено по большей части действиями картеля OPEC+, страны которого начали постепенно выходить из соглашений о добровольном сокращении добычи. Кроме этого, на рынке появились опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики из-за тарифной политики Трампа. Из-за этого рынок начал закладывать в цены возможность постепенного наращивания предложения при сокращающемся спросе, т.е. возможность появления и дальнейшего постепенного роста профицита.
Для российских сортов нефти, безусловно, не самую позитивную роль играют т.н. спрэды к мировым бенчмаркам, которые подвержены определенной волатильности из-за постоянно ужесточаемых рестрикций в отношении России со стороны недружественных стран. В итоге средняя цена на нефть марки Urals по итогам трёх первых месяцев 2025 года составила только $62,8/б или почти на $7,б меньше, чем средняя цена Urals в прогнозе Минэкономразвития.
Как следствие, за первое полугодие 2025 года удалось собрать только чуть более 4,7 триллиона рублей нефтегазовых доходов. Это около 43% от запланированной в начале года суммы. Уже в конце апреля Минфин представил скорректированный план, в соответствии с которым параметры, от которых зависят нефтегазовые доходы, были изменены на более реалистичные: $56,б по нефти марки Uralsи 94,3 рубля за доллар США (впоследствии эти параметры также потребовали корректировки). План по нефтегазовым доходам был существенно скорректирован вниз на 2,6 триллиона рублей. План по ненефтегазовым, соответственно, был повышен, а план по дефициту бюджета расширен.
За 9 месяцев удалось заработать чуть более 6,6 триллиона рублей, что при текущих параметрах делает план за текущий год выполнимым. Вместе с тем, в следующем году прогнозируется, что бюджет получит от продажи нефти и газа ненамного выше – порядка 8,9 триллиона рублей. Если исходить из ключевых факторов, влияющих на доходы, то здесь важно отметить следующее:
1.
С большей степенью вероятности курс рубля в среднесрочно-долгосрочной перспективе будет снижаться. Одной из причин этого может стать постепенное понижение ключевой ставки Банком России. Данный фактор будет, несомненно, способствовать наполнению российского бюджета.
2.
Средние мировые цены на нефть с большей степенью вероятности в среднесрочно-долгосрочной перспективе останутся под давлением. Причин здесь несколько, в т.ч. и постепенное наращивание объемов добычи нефти странами OPEC+, что будет увеличивать предложение на рынке. Вместе с тем, мы пока не видим предпосылок к очень существенному снижению цен на нефть. Более того, на очень продолжительной перспективе прогнозируется рост спроса на со стороны ключевых покупателей российских сортов – Китая и Индии, что является также позитивным фактором для российского бюджета.
Можно сказать, что в какой-то степени для российских экспортных компаний наступил своего рода "идеальный шторм", когда давление на внешнем контуре сопровождается ухудшающейся ценовой конъюнктурой при крепком курсе рубля. Если с санкциями российский бизнес научился в определенной степени справляться, то цены на внешних рынках находятся здесь вне какой-либо зоны влияния.
Автор - Николай Дудченко, аналитик ФГ "Финам"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.