Цены на нефть могут дойти до минимумов года

Цены на нефть могут дойти до минимумов года - 13.10.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть могут дойти до минимумов года

На российском фондовом рынке в целом сохраняются слабые настроения. Индекс МосБиржи в пятницу на прошлой неделе упал на 1,89% до 2588,56 п., индекс РТС – на... | 13.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-13T08:36+0300

2025-10-13T08:36+0300

2025-10-13T08:36+0300

На российском фондовом рынке в целом сохраняются слабые настроения. Индекс МосБиржи в пятницу на прошлой неделе упал на 1,89% до 2588,56 п., индекс РТС – на 1,62% до 1004,38 п. По итогам недели индекс МосБиржи снизился на 0,61%, индекс РТС, наоборот, показал небольшой рост, на 0,25%. В сегменте суверенного долга настроения немного улучшились, индекс RGBI повысился за неделю на 0,34%.Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх за неделю на 11-35 б.п. на отрезке от двух до десяти лет. Опережающими темпами повысилась доходность облигаций на ближнем отрезке кривой. Доходность двухлетних облигаций в пятницу превысила 15%, в то время как спред доходности десятилетних и двухлетних ОФЗ сократился до 7 б.п. с 31 б.п. в пятницу на предыдущей неделе. Сужение спреда доходности облигаций – тревожный звонок для инвесторов на рынке акций, поскольку может отражать усиление неопределенности относительно экономических перспектив. С другой стороны, любые признаки экономического замедления могут подтолкнуть регулятора к рассмотрению возможности дальнейшего снижения (умеренными темпами) ключевой ставки.Такой возможности не противоречат и опубликованные в пятницу данные Росстата по инфляции в сентябре. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре 2025 года повысился на 0,34% по сравнению со снижением на 0,40% в августе и ростом на 0,57% в июле текущего года. В период с января и по сентябрь текущего года темпы роста ИПЦ составили 4,29%. В годовом выражении инфляция в сентябре замедлилась до 7,98% по сравнению с 8,14% в августе и 8,79% в июле текущего года.На международных рынках внимание инвесторов в пятницу привлекло заявление президента США Дональда Трампа о возможном существенном повышении торговых пошлин в отношении Китая. На этом фоне финансовые и сырьевые рынки испытали всплеск волатильности: американские фондовые индексы упали на 1,9-3,5%, золото подешевело примерно на треть процента, котировки Brent опустились на 1,7%. Потенциальные торговые пошлины – очевидный сдерживающий фактор для роста мировой экономики, что оказывает дополнительное давление на нефтяные котировки, которые с начала октября теряют около 1,7% на фоне наращивания объемов нефтедобычи странами ОПЕК+. С технической точки зрения нефтяные котировки находятся в понижательном тренде и могут проверить на прочность поддержку в области годовых минимумов, около 59 долларов США за баррель Brent.Что касается российского рынка акций, то очевидным препятствием для его восстановления являются высокие доходности облигаций. Предварительные признаки стабилизации на рынке облигаций позволяют надеяться на достижение фондовыми индексами промежуточных минимумов. Тем не менее говорить о возможности разворота к устойчивому росту было бы пока преждевременно, и нельзя исключать сценария, при котором рынок проверит на прочность минимумы прошлой недели в области 2500 п. по индексу МосБиржи.Наталия Пырьева, ведущий аналитик "Цифра брокер"

2025

