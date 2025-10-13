https://1prime.ru/20251013/neft-863451430.html

Нефть в понедельник утром дорожает на 1,5 процента

2025-10-13T09:01+0300

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1,5% на ожидании улучшения торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.37 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,5% - до 63,68 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 59,8 доллара. Ране в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. Накануне американский президент заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что всё будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. "Рынок рассчитывал на худший сценарий, поэтому более мягкий тон Трампа дает возможность нефтяным ценам восстановиться... Если мы не увидим реального прогресса в вопросах торговли, потенциал роста, вероятно, быстро исчезнет", - приводит агентство Блумберг мнение директора по инвестициям чикагской компании Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid). В пятницу Трамп заявлял, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.

