Нефть в понедельник утром дорожает на 1,5 процента - 13.10.2025
Нефть в понедельник утром дорожает на 1,5 процента
Нефть в понедельник утром дорожает на 1,5 процента - 13.10.2025, ПРАЙМ
Нефть в понедельник утром дорожает на 1,5 процента
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1,5% на ожидании улучшения торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T09:01+0300
2025-10-13T09:01+0300
энергетика
рынок
китай
сша
пекин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1,5% на ожидании улучшения торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.37 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,5% - до 63,68 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 59,8 доллара. Ране в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. Накануне американский президент заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что всё будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. "Рынок рассчитывал на худший сценарий, поэтому более мягкий тон Трампа дает возможность нефтяным ценам восстановиться... Если мы не увидим реального прогресса в вопросах торговли, потенциал роста, вероятно, быстро исчезнет", - приводит агентство Блумберг мнение директора по инвестициям чикагской компании Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid). В пятницу Трамп заявлял, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
рынок, китай, сша, пекин, дональд трамп
Энергетика, Рынок, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп
09:01 13.10.2025
 
Нефть в понедельник утром дорожает на 1,5 процента

Нефть подорожала на 1,5 процента на ожиданиях улучшения отношений США и Китая

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1,5% на ожидании улучшения торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.37 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,5% - до 63,68 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 59,8 доллара.
Ране в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.
Накануне американский президент заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что всё будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю.
"Рынок рассчитывал на худший сценарий, поэтому более мягкий тон Трампа дает возможность нефтяным ценам восстановиться... Если мы не увидим реального прогресса в вопросах торговли, потенциал роста, вероятно, быстро исчезнет", - приводит агентство Блумберг мнение директора по инвестициям чикагской компании Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid).
В пятницу Трамп заявлял, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
