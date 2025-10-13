Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию - 13.10.2025
В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию
В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию - 13.10.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию
Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начинаются в понедельник в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран альянса. | 13.10.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начинаются в понедельник в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран альянса. Как заявил на минувшей неделе генсек организации Марк Рютте, "это ежегодная и регулярная подготовка". "Это помогает гарантировать, что наш потенциал ядерного сдерживания остается максимально надежным, безопасным и эффективным", - утверждает генсек. СМИ сообщали, что Германия направила несколько истребителей-бомбардировщиков, в том числе носителей ядерного оружия, для участия в учениях НАТО по ядерному сдерживанию. По имеющейся информации, участвовать от Германии будут три истребителя-бомбардировщика Tornado, оснащенных для сброса американских атомных бомб, а также четыре истребителя Eurofighter. Кроме того, отправку истребителей подтвердили также Швеция и Финляндия. В частности, истребители ВВС Швеции Jas 39 Gripen примут участие в Steadfast Noon, а также финские F/A-18 Hornet. Планируют участвовать и США. Учения завершатся 24 октября. Steadfast Noon - ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без применения реального ядерного оружия. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
00:27 13.10.2025 (обновлено: 01:06 13.10.2025)
 
В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию

В Нидерландах начались ядерные учения НАТО с участием более 70 самолетов из 14 стран

БРЮССЕЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начинаются в понедельник в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран альянса.
Как заявил на минувшей неделе генсек организации Марк Рютте, "это ежегодная и регулярная подготовка". "Это помогает гарантировать, что наш потенциал ядерного сдерживания остается максимально надежным, безопасным и эффективным", - утверждает генсек.
СМИ сообщали, что Германия направила несколько истребителей-бомбардировщиков, в том числе носителей ядерного оружия, для участия в учениях НАТО по ядерному сдерживанию. По имеющейся информации, участвовать от Германии будут три истребителя-бомбардировщика Tornado, оснащенных для сброса американских атомных бомб, а также четыре истребителя Eurofighter. Кроме того, отправку истребителей подтвердили также Швеция и Финляндия. В частности, истребители ВВС Швеции Jas 39 Gripen примут участие в Steadfast Noon, а также финские F/A-18 Hornet. Планируют участвовать и США.
Учения завершатся 24 октября.
Steadfast Noon - ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без применения реального ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
Заголовок открываемого материала