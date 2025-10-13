https://1prime.ru/20251013/odessa-863475537.html
Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве - 13.10.2025, ПРАЙМ
Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг утверждения о том, что у него есть российское гражданство, на фоне слухов о возможной угрозе лишения его украинского... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T23:18+0300
2025-10-13T23:18+0300
2025-10-13T23:18+0300
украина
владимир зеленский
одесса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг утверждения о том, что у него есть российское гражданство, на фоне слухов о возможной угрозе лишения его украинского гражданства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок", — подчеркнул он. Труханов отметил, что слухи о российском паспорте у него возникают регулярно перед важными политическими событиями в Украине. Ранее он заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует лишить его гражданства из-за якобы существующего у него российского паспорта. В 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины поместил мэра Одессы под стражу с возможностью внесения залога свыше 800 тысяч долларов, обязательством носить электронный браслет и другими мерами. Труханова обвиняли в хищении бюджетных средств при покупке зданий завода "Краян" по завышенной цене для горсовета. Против него было возбуждено несколько дел, но суд первой инстанции оправдал его.
https://1prime.ru/20250628/odessa-858995626.html
https://1prime.ru/20251002/zelenskiy-863055483.html
украина
одесса
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b35b5349696df79ea4698a382faaaba2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, одесса
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Одесса
Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Мэр Одессы высказался о наличии у него российского гражданства