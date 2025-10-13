Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве - 13.10.2025
Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве - 13.10.2025, ПРАЙМ
Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг утверждения о том, что у него есть российское гражданство, на фоне слухов о возможной угрозе лишения его украинского... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T23:18+0300
2025-10-13T23:18+0300
украина
владимир зеленский
одесса
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг утверждения о том, что у него есть российское гражданство, на фоне слухов о возможной угрозе лишения его украинского гражданства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок", — подчеркнул он. Труханов отметил, что слухи о российском паспорте у него возникают регулярно перед важными политическими событиями в Украине. Ранее он заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует лишить его гражданства из-за якобы существующего у него российского паспорта. В 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины поместил мэра Одессы под стражу с возможностью внесения залога свыше 800 тысяч долларов, обязательством носить электронный браслет и другими мерами. Труханова обвиняли в хищении бюджетных средств при покупке зданий завода "Краян" по завышенной цене для горсовета. Против него было возбуждено несколько дел, но суд первой инстанции оправдал его.
украина
одесса
украина, владимир зеленский, одесса
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Одесса
23:18 13.10.2025
 
Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве

Мэр Одессы высказался о наличии у него российского гражданства

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг утверждения о том, что у него есть российское гражданство, на фоне слухов о возможной угрозе лишения его украинского гражданства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок", — подчеркнул он.
"Устроил скандал". Мэр Одессы неожиданно вступился за Пушкина
28 июня, 23:45
28 июня, 23:45
Труханов отметил, что слухи о российском паспорте у него возникают регулярно перед важными политическими событиями в Украине.
Ранее он заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует лишить его гражданства из-за якобы существующего у него российского паспорта.
В 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины поместил мэра Одессы под стражу с возможностью внесения залога свыше 800 тысяч долларов, обязательством носить электронный браслет и другими мерами. Труханова обвиняли в хищении бюджетных средств при покупке зданий завода "Краян" по завышенной цене для горсовета. Против него было возбуждено несколько дел, но суд первой инстанции оправдал его.
Журналист накинулся на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
2 октября, 01:18
2 октября, 01:18
 
УКРАИНА Владимир Зеленский Одесса
 
 
