Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг утверждения о том, что у него есть российское гражданство, на фоне слухов о возможной угрозе лишения его украинского гражданства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок", — подчеркнул он. Труханов отметил, что слухи о российском паспорте у него возникают регулярно перед важными политическими событиями в Украине. Ранее он заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует лишить его гражданства из-за якобы существующего у него российского паспорта. В 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины поместил мэра Одессы под стражу с возможностью внесения залога свыше 800 тысяч долларов, обязательством носить электронный браслет и другими мерами. Труханова обвиняли в хищении бюджетных средств при покупке зданий завода "Краян" по завышенной цене для горсовета. Против него было возбуждено несколько дел, но суд первой инстанции оправдал его.

