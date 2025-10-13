https://1prime.ru/20251013/oon-863471462.html

ООН назвала главные драйверы роста мировой торговли

ООН назвала главные драйверы роста мировой торговли

Торговые отношения между странами Юга стали главным драйвером роста мировой торговли во II квартале этого года, сообщила генеральный секретарь ООН по торговле и | 13.10.2025

ЖЕНЕВА, 13 окт - ПРАЙМ. Торговые отношения между странами Юга стали главным драйвером роста мировой торговли во II квартале этого года, сообщила генеральный секретарь ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. "Очень важно отметить, что во втором квартале 2025 года мировая торговля в большой степени поддерживалась показателями развивающихся стран. Так, объем торговли товарами вырос на 5%, услугами - на 6%, а торговля между странами Юга, не считая Китая, выросла на 9%, так что устойчивость мировой торговли, ее динамика и больший, чем предполагалось, рост наблюдались благодаря динамике Юг-Юг", - сказала Гринспан на пресс-конференции в Женеве. Согласно последнему докладу ЮНКТАД, мировая торговля достигнет новых рекордных уровней в этом году благодаря устойчивому росту, сохраняющемуся, несмотря на политическую неопределенность и геополитическую напряженность. В первой половине года объем мировой торговли увеличился примерно на 500 миллиардов долларов: только во втором квартале он вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим, и ожидается, что эта динамика сохранится и в третьем квартале, следует из отчета ЮНКТАД. По данным ЮНКТАД, развивающиеся страны лидировали в этом процессе благодаря росту торговли по линии Юг-Юг (торговли между развивающимися странами), в то время как снижение импорта из США оказало давление на среднемировой уровень. "Это показало, что мировая торговля более устойчива, чем мы думали, но необходимо восстановить предсказуемость в мировой торговле, чтобы она продолжила быть фактором роста для развивающихся стран", - добавила Гринспан. В августе в ЮНКТАД заявили РИА Новости, что мировая торговля показала устойчивость в первой половине этого года, несмотря на пошлины США, с предполагаемым ростом примерно на 2% в первой половине года. В ЮНКТАД также отметили, что торговая политика Соединенных Штатов, возможно, не окажет существенного влияния на общий объем мировой торговли в 2025 году, при этом меньшую зависимость глобальной торговли от Штатов там назвали положительным моментом.

