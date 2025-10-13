ООН назвала главные драйверы роста мировой торговли

https://1prime.ru/20251013/oon-863471462.html
ЖЕНЕВА, 13 окт - ПРАЙМ. Торговые отношения между странами Юга стали главным драйвером роста мировой торговли во II квартале этого года, сообщила генеральный секретарь ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. "Очень важно отметить, что во втором квартале 2025 года мировая торговля в большой степени поддерживалась показателями развивающихся стран. Так, объем торговли товарами вырос на 5%, услугами - на 6%, а торговля между странами Юга, не считая Китая, выросла на 9%, так что устойчивость мировой торговли, ее динамика и больший, чем предполагалось, рост наблюдались благодаря динамике Юг-Юг", - сказала Гринспан на пресс-конференции в Женеве. Согласно последнему докладу ЮНКТАД, мировая торговля достигнет новых рекордных уровней в этом году благодаря устойчивому росту, сохраняющемуся, несмотря на политическую неопределенность и геополитическую напряженность. В первой половине года объем мировой торговли увеличился примерно на 500 миллиардов долларов: только во втором квартале он вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим, и ожидается, что эта динамика сохранится и в третьем квартале, следует из отчета ЮНКТАД. По данным ЮНКТАД, развивающиеся страны лидировали в этом процессе благодаря росту торговли по линии Юг-Юг (торговли между развивающимися странами), в то время как снижение импорта из США оказало давление на среднемировой уровень. "Это показало, что мировая торговля более устойчива, чем мы думали, но необходимо восстановить предсказуемость в мировой торговле, чтобы она продолжила быть фактором роста для развивающихся стран", - добавила Гринспан. В августе в ЮНКТАД заявили РИА Новости, что мировая торговля показала устойчивость в первой половине этого года, несмотря на пошлины США, с предполагаемым ростом примерно на 2% в первой половине года. В ЮНКТАД также отметили, что торговая политика Соединенных Штатов, возможно, не окажет существенного влияния на общий объем мировой торговли в 2025 году, при этом меньшую зависимость глобальной торговли от Штатов там назвали положительным моментом.
