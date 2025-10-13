В Китае высказались о новом оружии России
Sohu: новое российское оружие сдержит США и НАТО
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Новая российская ракета, о которой объявил президент Владимир Путин, будет принципиально отличаться от всех существующих, передает Sohu.
Автор публикации предположил, что разработка, упомянутая российским лидером, вполне может быть воплощением крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник".
"Буревестник" <…> станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО", — сообщается в материале.
В публикации отмечается, что ракета "Буревестник" обладает внушительной дальностью полёта и высокой скоростью. Кроме того, она способна обходить любые противовоздушные системы западных стран.
Ранее военный эксперт из China Media Group Вэй Дунсюй высказывал мнение, что новейшее российское вооружение может быть как крылатой ракетой с ядерной силовой установкой "Буревестник", так и новой модификацией гиперзвуковой ракеты "Циркон".
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что вскоре в России готовы представить новые системы вооружения. По его словам, инновации в области ядерного сдерживания в стране превосходят возможности других ядерных держав, и Москва активно развивает это направление. Президент подчеркнул, что "у нас будет возможность скоро объявить о новом оружии, разработка которого ранее была анонсирована; оно успешно проходит испытания".
В октябре 2023 года стратегическая крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой успешно завершила государственные испытания. Российские военные заявили, что эта малозаметная крылатая ракета, летящая на низкой высоте, неуязвима для всех текущих и будущих систем противоракетной и противовоздушной обороны.