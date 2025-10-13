https://1prime.ru/20251013/otdyh-863445814.html

Отдых в Турции для россиян подорожал на 218%

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Отдых в Турции для россиян за последние четыре года подорожал на 218%, что превышает динамику роста стоимости потребкредита, подсчитали аналитики кредитно-рейтингового агентства АКРА. "За последние четыре года, согласно данным Росстата, агрегированный индекс потребительских цен (ИПЦ) на все товары и услуги увеличился на 42%, что превышает прирост предыдущих сопоставимых периодов. Наибольший рост цен пришелся на услуги зарубежного туризма, при этом безусловным лидером стала поездка на отдых в Турцию, прирост цены на которую за последние четыре года, согласно данным Росстата, составил 218%. Данный прирост оказался даже более значительным, чем увеличение платы за пользование потребительским кредитом на фоне жесткой денежно-кредитной политики", - подсчитали авторы исследования. По данным ЦБ РФ, ставки по краткосрочным и долгосрочным розничным кредитам в августе составили 28,5% и 17,5% соответственно. В августе 2021 года средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам составляла 14,19%, по долгосрочным - 10,79%. В августе текущего года около 28% от цены поездки приходилось на транспортные расходы, обращают внимание аналитики. Средняя стоимость поездки на отдых из России в Турцию составила 88 тысяч рублей. В свою очередь, стоимость полета в салоне экономического класса самолета, в расчете на тысячу километров пути, скорректированная на дальность полета по маршруту Москва-Стамбул-Москва, могла составлять примерно 25 тысяч рублей. Издержки на оплату услуг принимающей страны в среднем формируют около четверти стоимости тура, о чем говорит анализ разницы между рассчитанной на основе инфляционной динамики в Турции стоимостью поездки за вычетом перелета и ее фактическим значением за последние три года согласно данным Росстата. Остальная часть стоимости поездки на отдых в Турцию формируется иными компонентами, доля которых за последние годы заметно выросла. "Реальная стоимость поездки в Турцию за вычетом стоимости перелета, согласно данным Росстата и расчетам АКРА, в августе текущего года составляла 63 тысячи рублей, что эквивалентно 72% общей стоимости тура", - приводят расчеты аналитики. Авторы исследования отмечают, что дополнительными важными факторами, определяющими стоимость поездки в Турцию, являются курс доллара США, сокращение доступных для путешествия россиян направлений, увеличение надбавок туристических агентств.

