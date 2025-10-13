Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отдых в Турции для россиян подорожал на 218% - 13.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251013/otdyh-863445814.html
Отдых в Турции для россиян подорожал на 218%
Отдых в Турции для россиян подорожал на 218% - 13.10.2025, ПРАЙМ
Отдых в Турции для россиян подорожал на 218%
Отдых в Турции для россиян за последние четыре года подорожал на 218%, что превышает динамику роста стоимости потребкредита, подсчитали аналитики... | 13.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-13T00:15+0300
2025-10-13T00:15+0300
экономика
бизнес
россия
турция
рф
сша
росстат
акра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863445814.jpg?1760303720
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Отдых в Турции для россиян за последние четыре года подорожал на 218%, что превышает динамику роста стоимости потребкредита, подсчитали аналитики кредитно-рейтингового агентства АКРА. "За последние четыре года, согласно данным Росстата, агрегированный индекс потребительских цен (ИПЦ) на все товары и услуги увеличился на 42%, что превышает прирост предыдущих сопоставимых периодов. Наибольший рост цен пришелся на услуги зарубежного туризма, при этом безусловным лидером стала поездка на отдых в Турцию, прирост цены на которую за последние четыре года, согласно данным Росстата, составил 218%. Данный прирост оказался даже более значительным, чем увеличение платы за пользование потребительским кредитом на фоне жесткой денежно-кредитной политики", - подсчитали авторы исследования. По данным ЦБ РФ, ставки по краткосрочным и долгосрочным розничным кредитам в августе составили 28,5% и 17,5% соответственно. В августе 2021 года средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам составляла 14,19%, по долгосрочным - 10,79%. В августе текущего года около 28% от цены поездки приходилось на транспортные расходы, обращают внимание аналитики. Средняя стоимость поездки на отдых из России в Турцию составила 88 тысяч рублей. В свою очередь, стоимость полета в салоне экономического класса самолета, в расчете на тысячу километров пути, скорректированная на дальность полета по маршруту Москва-Стамбул-Москва, могла составлять примерно 25 тысяч рублей. Издержки на оплату услуг принимающей страны в среднем формируют около четверти стоимости тура, о чем говорит анализ разницы между рассчитанной на основе инфляционной динамики в Турции стоимостью поездки за вычетом перелета и ее фактическим значением за последние три года согласно данным Росстата. Остальная часть стоимости поездки на отдых в Турцию формируется иными компонентами, доля которых за последние годы заметно выросла. "Реальная стоимость поездки в Турцию за вычетом стоимости перелета, согласно данным Росстата и расчетам АКРА, в августе текущего года составляла 63 тысячи рублей, что эквивалентно 72% общей стоимости тура", - приводят расчеты аналитики. Авторы исследования отмечают, что дополнительными важными факторами, определяющими стоимость поездки в Турцию, являются курс доллара США, сокращение доступных для путешествия россиян направлений, увеличение надбавок туристических агентств.
турция
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, турция, рф, сша, росстат, акра
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ, США, Росстат, АКРА
00:15 13.10.2025
 
Отдых в Турции для россиян подорожал на 218%

АКРА: отдых в Турции за четыре года подорожал на 218%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Отдых в Турции для россиян за последние четыре года подорожал на 218%, что превышает динамику роста стоимости потребкредита, подсчитали аналитики кредитно-рейтингового агентства АКРА.
"За последние четыре года, согласно данным Росстата, агрегированный индекс потребительских цен (ИПЦ) на все товары и услуги увеличился на 42%, что превышает прирост предыдущих сопоставимых периодов. Наибольший рост цен пришелся на услуги зарубежного туризма, при этом безусловным лидером стала поездка на отдых в Турцию, прирост цены на которую за последние четыре года, согласно данным Росстата, составил 218%. Данный прирост оказался даже более значительным, чем увеличение платы за пользование потребительским кредитом на фоне жесткой денежно-кредитной политики", - подсчитали авторы исследования.
По данным ЦБ РФ, ставки по краткосрочным и долгосрочным розничным кредитам в августе составили 28,5% и 17,5% соответственно. В августе 2021 года средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам составляла 14,19%, по долгосрочным - 10,79%.
В августе текущего года около 28% от цены поездки приходилось на транспортные расходы, обращают внимание аналитики. Средняя стоимость поездки на отдых из России в Турцию составила 88 тысяч рублей. В свою очередь, стоимость полета в салоне экономического класса самолета, в расчете на тысячу километров пути, скорректированная на дальность полета по маршруту Москва-Стамбул-Москва, могла составлять примерно 25 тысяч рублей.
Издержки на оплату услуг принимающей страны в среднем формируют около четверти стоимости тура, о чем говорит анализ разницы между рассчитанной на основе инфляционной динамики в Турции стоимостью поездки за вычетом перелета и ее фактическим значением за последние три года согласно данным Росстата. Остальная часть стоимости поездки на отдых в Турцию формируется иными компонентами, доля которых за последние годы заметно выросла.
"Реальная стоимость поездки в Турцию за вычетом стоимости перелета, согласно данным Росстата и расчетам АКРА, в августе текущего года составляла 63 тысячи рублей, что эквивалентно 72% общей стоимости тура", - приводят расчеты аналитики.
Авторы исследования отмечают, что дополнительными важными факторами, определяющими стоимость поездки в Турцию, являются курс доллара США, сокращение доступных для путешествия россиян направлений, увеличение надбавок туристических агентств.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯТУРЦИЯРФСШАРосстатАКРА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала